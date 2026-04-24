پرسەنامەیەک لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە
ئەمڕۆ هەینی، 24ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی کۆچی دوایی حاجی کەریم سەرانەیی پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی کەسوکار و بنەماڵەکەی کرد.
دەقی پرسەنامەی، مەسرور بارزانى، سهرۆكى حکوومەتی هەرێمی کوردستان
"پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری پێشمەرگەی شۆڕشی ئەیلوول و کەسایەتیی نیشتمانپەروەری دەڤەری سۆران حاجی کەریم سەرانەیی دەکەم و هاوبەشی خەمیانم.
خواى مهزن گيانی بە بەهەشت شاد بكات و ئارامى و دڵنهوايیش بە بنەماڵەکەی ببەخشێت"