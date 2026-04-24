ئەمریکا 10 ملیۆن دۆلار خەڵات بۆ هەر زانیارییەک لەسەر ئەبو ئالا وەلائی دیاری دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە رێگەی پڕۆگرامی "پاداشت بۆ دادپەروەری" (Rewards for Justice)، بڕی 10 ملیۆن دۆلاری وەک خەڵات تەرخان کرد بۆ هەر کەسێک زانیاریی ورد لەسەر شوێن یان چالاکییەکانی "هاشم فینیان رەحیم سەراجی" ناسراو بە ئەبو ئالا وەلائی بدات. واشنتن ناوبراو کە ئەمینداری گشتیی کەتیبەکانی سەیدولشوهەدایە، بە ئەنجامدانی هێرش بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا و کوشتنی هاووڵاتییانی مەدەنی تۆمەتبار دەکات.

هەینی 24ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، ئەبو ئالا وەلائی سەرکردایەتی کەتیبەکانی سەیدولشوهەدا (KSS) دەکات، کە گرووپێکی چەکداری سەر بە ئێرانە و لە عێراق چالاکە. واشنتن ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم گرووپە دەستیان هەبووە لە کوشتنی هاووڵاتییانی مەدەنی عێراقی و ئەنجامدانی هێرشی بەردەوام بۆ سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا و کارمەندانی دیپلۆماسی لە عێراق و سووریا.

بەپێی راگەیەندراوەکە، ئەمریکا چەند تۆمەتێکی ئاراستەی ئەبو ئالا وەلائی و گرووپەکەی کردووە، لەوانە، کوشتنی هاووڵاتییانی مەدەنی عێراقی، هێرشکردنە سەر دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا لە عێراق و کردنە ئامانجی بنکە سەربازییەکان و کارمەندانی ئەمریکی لە عێراق و سووریا.

وەزارەتی دەرەوە ئاماژەی بەوەش کردووە، هەر کەسێک زانیاریی هەبێت دەتوانێت لە رێگەی ئەپڵیکەیشنی "سیگناڵ" یان لینکی تایبەتی "تۆڕ" پەیوەندییان پێوە بکات، هاوکات بەڵێنی پاراستنی ناسنامەی زانیاریدەر و گواستنەوەی بۆ شوێنێکی ئارام دەدەن لە ئەگەری پێویستدا.

ئەم هەنگاوەی ئەمریکا لە کاتێکدایە کە گرژییەکانی نێوان واشنتن و گرووپە چەکدارەکانی نزیک لە ئێران لە ناوچەکەدا گەیشتوونەتە ئاستێکی باڵا، و ئەم خەڵاتە داراییە گەورەیەش وەک فشارێکی زیاتر دەبینرێت بۆ سەر سەرکردایەتی ئەو گرووپانە.

ئەمریکا ژمارەیەک فەرماندەی گرووپە چەکدارەکانی عێراقی سزا دا

وەزارەتی گەنجینەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، رایگەیاند کە وەک بەشێک لە ئۆپەراسیۆنی "رقی ئابووری" (Economic Fury)، سزای توندی بەسەر "حەوت فەرماندەی گرووپە چەکدارە عێراقییەکان" سەپاندووە.

هەینی 17ـی نیسانی 2026، بەپێی راگەیەندراوی نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی داراییە بیانییەکانی سەر بە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، ئەم حەوت فەرماندەیە دەستیان هەبووە لە "داڕشتنی پلان، ئاراستەکردن و جێبەجێکردنی زنجیرەیەک هێرش بۆ سەر کارمەندان، دامەزراوەکان و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە عێراق."

ئەو گرووپانە پێکهاتوون لە: کەتائیبی حزبوڵڵا، عەسائیبی ئەهلی حەق، کەتائیبی سەیدولشوهەدا و بزووتنەوەی نوجەبا