سەفین دزەیی و جێگری سەرۆکوەزیرانی بەلجیکا لە برۆکسل کۆبوونەوە

لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەیدا بۆ برۆکسل، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ جێگری سەرۆکوەزیرانی بەلجیکا کۆبووەوە؛ لە دیدارەکەدا باس لە پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و بەردەوامیی پاڵپشتییەکانی بەلجیکا بۆ هێزی پێشمەرگە کرا.

لە برۆکسل، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە رۆژی دووەمی سەردانەکەیدا لەگەڵ یان جامبۆن، جێگری سەرۆکوەزیرانی بەلجیکا کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پەیوەندییە سیاسی، ئابووری و ئاسایشییەکانی نێوان هەولێر و برۆکسل کرا.

هەردوولا جەختیان لە گرنگیی درێژەپێدانی هاوکارییەکان کردەوە، بەتایبەتی لە شەڕی دژ بە تیرۆر و پاڵپشتیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە. بەلجیکا وەک ئەندامێکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، لە ساڵانی رابردوودا رۆڵێکی کارای هەبووە لە پێشکەشکردنی هاوکاریی لۆجستی و راهێنان بە هێزەکانی هەرێمی کوردستان.

سەفین دزەیی لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "گفتوگۆمان لەبارەی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان و سەقامگیریی ناوچەکە کرد، کە ئێستا کەوتووەتە نێوان ناڵ و بزمار." ئاماژەی بەوەش کرد کە بەلجیکا و ئەوروپا دەتوانن رۆڵی کاریگەرتریان هەبێت لە گەڕاندنەوەی هۆشیاری و ئاسایش بۆ ناوچەکە.

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە وێڕای سوپاسکردنی حکوومەتی بەلجیکا بۆ پشتیوانییە بەردەوامەکانیان لە قۆناغە دژوارەکاندا، وتیشی: "هەستمان کرد لە ماڵی خۆمانین و هەمیشە لە بەلجیکا لە ئاستی باڵا پێشوازیمان لێ دەکرێت."

لەلایەن خۆیەوە، یان جامبۆن، جێگری سەرۆکوەزیرانی بەلجیکا جەختی لە بەردەوامیی پەیوەندییەکان کردەوە و ئاماژەی بەوە کرد کە هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی سەرەکی و گرنگی ئەوانە لە ناوچەکەدا. شارەزایانیش پێیان وایە ئەم سەردانە هەنگاوێکی نوێیە بۆ فراوانکردنی هاوکارییەکانی نێوان هەردوو حکوومەت لە بوارە جیاجیاکاندا.