کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی دواخرا
پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق رووبەڕووی بەربەستی نوێ دەبێتەوە؛ چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ جارێکی دیکە نەیتوانی لەسەر دیاریکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران رێکبکەوێت و کۆبوونەوەی یەکلاکەرەوەی ئەمشەوی بۆ هەینیی داهاتوو دواخست.
ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی نیسانی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی، دواخستنی کۆبوونەوەی یەکلاکردنەوەی بۆ دیاریکردنی کاندیدی پۆستی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیرانی بۆ رۆژی هەینیی داهاتوو راگەیاند.
چوارچێوەکە لە راگەیەنەراوێکدا ئاشکرای کرد، بە مەبەستی رەخساندنی دەرفەتی زیاتر بۆ گفتوگۆکردن و گەیشتن بە ئەنجامێک لە چوارچێوەی وادە دەستوورییەکان، بڕیار درا کۆبوونەوەی ئەمشەو دوابخرێت.
پێشتر، چوارچێوەی هەماهەنگی لە هەردوو کۆبوونەوەی رۆژانی شەممە و دووشەممەی رابردوودا، شکستی هێنابوو لە رێککەوتن لەسەر کاندیدی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیران، بەو هۆیەوە بڕیاری یەکلاکردنەوەی پرسەکە بۆ ئەمڕۆ چوارشەممە دواخرابوو.
پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت لە عێراق پێی ناوەتە قۆناغێکی هەستیارەوە، ئەمەش گەورەترین فراکسیۆن دەخاتە بەردەم وادەیەکی دەستووری کە لە 26ـی نیسانی ئەمساڵدا کۆتایی دێت، بۆ ئەوەی بە فەرمی کاندیدەکەیان پێشکەش بکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە مەترسیی ئەوە دەکرێت دۆخەکە بگەڕێتەوە بۆ خاڵی سفری چەقبەستوویی سیاسی.
لە لایەکی دیکەوە، لە چەند رۆژی رابردوودا سەرچاوەکان ئاشکرایان کردبوو کە، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، ناوی "ئیحسان عەوادی" وەک کاندید بۆ سەرۆکایەتیی حکوومەت پێشنیاز کردووە، لە بەرامبەریشدا هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بە سەرۆکایەتیی نووری مالیکی، ناوی "باسیم بەدری" بۆ هەمان پۆست خستووەتە روو.