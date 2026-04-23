موجتەبا خامنەیی: دوژمن بۆ تێکدانی یەکڕیزی هەڵمەتێکی میدیایی دەستپێکردووە

پێش کاتژمێرێک

موجتەبا خامنەیی رێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامیی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس پەیامێکی ئاراستەی خەڵکی وڵاتەکەی کرد و دەڵێت: "دوژمن بۆ تێکدانی یەکڕیزی و سەقامگیری و ئاسایش نیشتمانی هەڵمەتێکی میدیایی دەستپێکردووە و ئاگاداربن فریو نەخۆن".

موجتەبا خامنەیی لە تازەترین پەیامیدا وەڵامی قسەکانی دۆناڵد ترەمپی دایەوە، دەڵێت: "لە ئەنجامی ئەم یەکڕیزییە سەرسوڕهێنەرەی لە نێوان هاونیشتمانیاندا دروست بووە، دوژمنی تووشی شکست کردووە".

هەروەها شوکرانە بژێری دەکات و دەڵێت: "یەکگرتوویی زیاترو پۆڵایین تر بووە و دوژمنانیش زەلیلتر و بێ بایەختر دەبن".

رێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامیی ئێران، هەروەها نووسیویەتی: "دوژمن بە مەبەستی تێکدانی یەکڕیزی و ئاسایشی نیشتمانی، هەڵمەتێکی میدیایی بۆ بە ئامانجگرتنی بیر و دەرونی هاووڵاتیان دەستپێکردووە، ئاگاداربن و دەرفەت مەدەن ئەم مەرامە خراپە بەهۆی کەمتەرخەمی ئێمەوە بەدی بێت".

پێشتریش هەر یەک مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆمار، محەمەدباقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و چەند بەرپرسێکی دیکەی سیاسی و سەربازی کۆماری ئیسلامی ئێران وەڵامی ترەمپی دایەوە کە گوتوویەتی، ئێران لە ناوخۆدا لە کێشە و پشێوییەکی گەورەدایە و کەس هاوکاریی ناکات، بۆیە چیدیکە ئێران ناتوانێت ببێتە شەڕفرۆش و گێچەڵکار لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

ترەمپ ئاماژەی داوە، "سێ دەستەیان لە سەرکردەکانی ئێران لەناو بردووە، بۆیە نازانرێت، ئێستا کێ لەو وڵاتە سەرکردەیانە".