راگەیەنراوێک لە پۆلیسی هەولێرەوە

پۆلیسی هەولێر رایگەیاند، تیمەکانیان لە شارەدێی پیرمام ئاگادار کراونەتەوە لە هەبوونی حاڵەتێکی کوشتن، بە بڕیاری دادوەر پەراوی لێکۆڵینەوە کراوەتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی هەولێر لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، "ئەمڕۆ دوای ئەوەی لە حاڵەتێکی کوشتن لە شارەدێی پیرمام ئاگادار کراینەوە، دەستبەجێ تیمەکانمان لە بەشی پۆلیسی (پیرمام)ی سەر بە بەڕێوەبەرایەتیمان، گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و دەستیان بە لێکۆڵینەوەی ورد و چڕ کرد و دەرکەوت کە بریندارێک و تەرمێک لە شوێنی ڕووداوەکە بوونی هەیە".

پۆلیسی هەولێر رایگەیاندووە، لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان تاوانێکی دیکەی پێشتر ئەنجامدراویان دەرخست و بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی شارۆچکەی پیرمام، پەڕاوی لێکۆڵێنەوە لە رووداوەکە و کراوەتەوە و یاسا سەروەر دەبێت.