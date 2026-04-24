ماکرۆن داوای گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

سه‌رۆكی فه‌ڕه‌نسا رایگەیاند، سه‌قامگیری رۆژهه‌ڵاتی ناوه‌ڕاست له‌به‌رژه‌وه‌ندی هه‌مووانه.

ئەمڕۆ هەینی، 24ـی نیسانی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەرەنسا، جەختی لە پێویستی گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردەوە لە زووترین کاتدا، ئەمەش دوای ئەوە دێت کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاندبوو، "پەلەی نییە" لە هەڵگیرساندنی شەڕ دژی ئێران.

ماکرۆن پێش بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی سەرانی یەکێتیی ئەوروپا لە قوبرس، کە ژمارەیەک لە سەرکردەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بانگهێشت کرابوون، رایگەیاند، "پێموایە بەرژەوەندی هەموومان لەوەدایە کە بە زووترین کات سەقامگیری بۆ ناوچەکە بگەڕێتەوە و ئابووری جیهانیش ئارام ببێتەوە."

به‌گوێره‌ی ڕاپۆرتیكی ئاژانسی فڕانس پرێس، ئه‌م په‌یامه‌ی ئیمانوێل ماكرۆنی سه‌رۆكی فه‌ڕه‌نسا وه‌ك وه‌ڵامیك بوو بۆ دۆناڵد تره‌مپی سه‌رۆكی ئه‌مریكا كه‌ گوتبووی كه‌ له‌ جه‌نگی سه‌ر ئێراندا په‌له‌ ناكات.