عێراق.. لە مانگی ئادار زیاتر لە 5 هەزار حاڵەتی جیابوونەوە تۆمارکراوە
ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق ئاماری فەرمیی هاوسەرگیری و تەڵاقی بۆ مانگی مارسی 2026 بڵاوکردەوە؛ بەگوێرەی ئامارەکان بەغدای پایتەخت لەسەر ئاستی عێراق زۆرترین حاڵەتی جیابوونەوەی تێدا تۆمارکراوە.
ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق لە راگەیەندراوێکدا وردەکاریی چالاکییەکانی دادگاکانی باری کەسی (جگە لە هەرێمی کوردستان) بڵاوکردەوە. بەگوێرەی ئامارەکان، لە مانگی ئاداری رابردوودا 18,565 گرێبەستی هاوسەرگیری ئەنجامدراون، لە بەرانبەردا 5,075 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمارکراون. ئەمەش دەریدەخات کە رێژەی جیابوونەوە گەیشتووەتە نزیکەی 27%ی کۆی پرۆسەکانی هاوسەرگیری لەو مانگەدا.
بەغدا لە پلەی یەکەمە
ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە بەغدا بە هەردوو بەری رەسافە و کەرخ، زۆرترین رێژەی هاوسەرگیریی و جیابوونەوەی تێدا تۆمارکراوە. لە رەسافە 3,054 هاوسەرگیری و 1,046 تەڵاق هەبووە، لە کەرخیش 2,440 هاوسەرگیری و 1,031 تەڵاق تۆمارکراون. بەمەش تەنیا لە بەغدا 2,077 حاڵەتی تەڵاق هەبووە، کە دەکاتە نزیکەی 40%ی کۆی حاڵەتەکانی جیابوونەوە لە سەرانسەری وڵاتدا.
ئاماری پارێزگاکانی دیکە
پارێزگای نەینەوا بە تۆمارکردنی 1,722 گرێبەستی هاوسەرگیریی لە پلەی سێیەم دێت، بەسرە بە 1,697 هاوسەرگیری و 557 حاڵەتی جیابوونەوە لە پلەی چوارەمدایە. هاوکات پارێزگای موسەننا کەمترین رێژەی تێدا تۆمارکراوە، کە تەنیا 502 هاوسەرگیری و 87 حاڵەتی جیابوونەوە بووە.
لە پارێزگاکانی دیکەش ئاستی جیابوونەوە جیاواز بووە، بە جۆرێک لە کەربەلا 317 حاڵەت، لە ئەنبار 235 حاڵەت و لە قادسیە 226 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمارکراون، پارێزگاکانی دیکەش لە نێوان 87 بۆ 196 حاڵەتدابوون.