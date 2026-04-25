سوپای پاسداران: ئامادەین بۆ وەڵامدانەوەی هێرشەکان

سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، ئامادەیی تەواوی هێزەکانی بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر هێرشێکی نوێ راگەیاند و جەختی کردەوە، بەڕێوەبردن و کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز بەشێکی دانەبڕاو و ستراتیژێکی حەتمیی ئاسایشی نەتەوەیی ئێرانە.

شەممە 25ـی نیسانی 2026، لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا سوپای پاسداران رایگەیاند: "هەر دەستدرێژییەکی ئەمریکا یان ئیسرائیل بۆ سەر وڵاتەکەمان، بە بێ گومان وەڵامێکی توندی لێدەکەوێتەوە کە لە سەرووی چاوەڕوانییەکانی ئەوان دەبێت"، هەروەها هۆشداری دایە واشنتن و گوتی: "پێویستە ئەمریکییەکان راستییەکان قبوڵ بکەن و چیتر خۆیان نەکەنە داردەستی ناتانیاهۆ."

سوپای پاسداران جەختی کردەوە، لە هەموو بەرەکاندا (زەمینی، ئاسمانی و دەریایی) لە ئامادەباشی تەواودان بۆ تێکشکاندنی هەر جووڵەیەکی دوژمنکارانە.

هاوکات لەگەڵ ئەم هەڕەشانەدا، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵا گەیشتە "مەسقەت"ی پایتەختی عومان، بە مەبەستی تاوتوێکردنی پەرەسەندنە ناوچەییەکان و دۆزینەوەی رێگەیەک بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان.

عێراقچی لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، سەردانەکەی بۆ پاکستان بەرهەمدار بووە و تیایدا تاران چوارچێوەیەکی کردەیی بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ پێشکەش کردووە، گوتیشی: "ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی ئەمریکادایە و چاوەڕێین بزانین تا چەند لە هەوڵە دیپلۆماسییەکاندا جددین".

وەزیری دەرەوەی ئێران روونیکردەوە، سەرکەوتنی هەر دەسپێشخەرییەک بۆ کۆتاییهێنان بە قەیرانەکان، بەندە بە بوونی ئیرادەی راستەقینە لای لایەنی ئەمریکی، ئاماژەی بەوەش کرد، هێشتا روون نییە واشنتن تا چەند ئامادەیە بۆ گفتگۆی جددی بۆ راگرتنی جەنگ .

ئەم قسانەی عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و بەیاننامەکەی سوپای پاسداران دوای ئەوە دێن، ئێوارەی ئەمڕۆ دوای سەردانێکی یەک رۆژە بۆ پاکستان عەباس عێراقچی ئیسلام ئابادی جێهێشت، دوای ئەوە دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند، شاندی ئەمریکی ناچێتە پاکستان و هیچ گفتگۆ و رێککەتنێکی ئاشتی لەو وڵاتە ناکرێت، ئەمەش ئاراستەی بیرکردنەوەکانی جیهانی گۆڕیوە لە گەیشتن بە رێککەتن و ئاشتی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ دووبارە هەڵگیرسانەوەی جەنگ.