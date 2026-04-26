وادەی دابەشکردنی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان راگەیەنرا

پێش 3 کاتژمێر

هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی ئاداری (3)ـی سالی 2026 دابەش دەکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، "دوای ئەوەی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگى ئادار (3) خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتیى بودجە و بەرنامەکان (ژمێریارىی سەربازى) رێکارە دارایی و ژمێریارییەکان کراون بۆ ئەم مەبەستە و ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، دەست بە دابەشکردنی دەکرێت".

مانگانە هێزەکانی هاوپەیمانان بە سەرپەرشتیی ئەمریکا بڕێک پارە وەکوو هاوکاری دارایی دەخەنە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە دواتر بەسەر لیوا هاوبەشەکانی پێشمەرگەدا دابەش دەکرێت. ئامانج لەم هاوکارییە پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگەیە لە چوارچێوەی پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە.

پێشتریش وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لێکتێگەیشتنێکیان واژۆ کردووە بۆ بەردەوامبوونی پاڵپشتییەکان بەمەبەستی رووبەڕووبوونەوەی مەترسییەکانی رێکخراوی داعش و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.

ئەم هاوکارییە داراییە تەنیا ئەو هێزانە دەگرێتەوە چوونەتە سەر میلاکی وەزارەتەکە و رێکخراونەتەوە