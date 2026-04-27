سوودانی: کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران بە رێککەوتنی من و مالیکی بووە

پێش کاتژمێرێک

محەممەد شیاع سوودانی ، لە راگەیەندراوێکدا دەڵێت "لەگەڵ نووری مالیکی رێککەوتین بۆ ئەوەی عەلی فالح زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران نوێی عێراق کاندید بکەین"؛ هاوکات زەیدیش دەڵێت " رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ناوخۆیی و دەرەکییەکان لەپێشینەی کارەکانی داهاتوومان دەبێت".

دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرایکرد، بەهۆی نەبوونی سازان لەنێوان هێز و لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی، لەگەڵ نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا ئەرکی راسپاردنی کەسایەتییەکمان پێسپێردرا بۆ کاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق. گوتیشی "کاندیدکردنی عەلی زەیدی بە رێککەوتنی من و مالیکی بووە".

هەروەها ئاماژەشی داوە، پێشنیازەکەیان بۆ کاندیدکردنی عەلی زەیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێ بە کۆی دەنگ لە چوارچێوەی هەماهەنگی پەسەندکراوە.

کۆبووەنەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی

راگەیەندراوی چوارچێوەی هەماهەنگی

هەر لە بارەی یەکلاکردنەوەی کاندیدی نوێی پۆستی سەرۆکوەزیران، چوارچێوەی هەماهەنگی راگەیەندراوی کۆبوونەوەی ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 27ی نیسانی 2026ـی بڵاوکردەوە، کە لە کۆشکی سەرۆکایەتیی حکوومەت لە بەغدا کۆبوونەوەکەیان بەڕێوەبردووە و سەرەتا متمانەی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراقیان لە نووری مالیکی وەرگرتووەتەوە.

لەم کۆبوونەوەیەدا لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی سوپاسی هەڵوێستی نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا و محەمەد شیاع سوودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانیان کردووە، کە کاندیدەکانیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو کشاندووەتەوە. ئەم هەنگاوەشیان ئاسانکاری بۆ تێپەڕاندنی بنبەستی سیاسی وەسفکردووە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیدا هاتووە؛ دوای پێداچوونەوە بە ناوی کاندیدەکان، دواجار چوارچێوەی هەماهەنگی رێککەوتن لەسەر کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵی عێراق.

گوتاری کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق

لە دوای یەکلابوونەوەی کاندیدبوونی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگییەوە، عەلی فالح زەیدی لە گوتارێکدا، سوپاسی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کرد، کە متمانەیان پێیداوە و کاندیدیان کرد بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق.

جەختیکردەوە؛ کە رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ناوخۆیی و دەرەکییەکانی ئەرکی لە پێشینەی دەبێت، گوتیشی: هەروەها ئەو سەرچاوە مرۆیی و سروشتیانەی عێراق هەیەتی، لە چوارچێوەی دیدگای دەوڵەتێکی بەهێزی ئابووری و گەشەسەندوی کۆمەڵایەتیدا هەلی بەڕێوەبردن دەڕەخسێنێت، بۆ ئەوەی عێراق ببێتە وڵاتێکی هاوسەنگ لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتیدا.

راسپاردنی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ

هەر ئەمشەو چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئامادەبوونی هەر چوار سەرۆکایەتییەکەی عێراق، کۆبووەنەیەکی دیکە فراوانیان کرد و عەلی زەیدی بە فەرمی لەلایەن سەرۆککۆمارەوە بۆ پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی نوێی فیدرال راسپێردرا، بەمەش لە 15 تا 30 رۆژی داهاتوودا دەبێت پێکهاتەی کابینەکەی کە لە 22 وەزیری پێکدێت لە کۆبوونەوەی ئاسایی پەرلەمان بیانناسێنێت، بۆ ئەوەی دەنگیان لەسەر بدرێت و متمانە بە دەست بێنن.