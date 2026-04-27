مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی دەکات

مەسرور بارزانی، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بەبۆنەی ڕاسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ. مەسرور بارزانی پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ سەرکەوتنی کابینەی نوێ و چارەسەرکردنی کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور دەربڕی.

سێشەممە 13ی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" ڕایگەیاند، کە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق ئەنجامداوە.

مەسرور بارزانی لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "پیرۆزباییمان لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی ڕاسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ؛ هیوای سەرکەوتنمان بۆ خواست لە ئەرکەکەیدا بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ."

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان جەختی لە گرنگیی پابەندبوون بە دەستوور کردەوە و ڕایگەیاند: "پشتیوانیی خۆمان بۆ چارەسەرکردنی گشت کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور دەربڕی."

مەسرور بارزانی ئومێدی خۆی نیشاندا کە ئەم هەنگاوە ببێتە سەرەتایەک بۆ قۆناغێکی نوێ لە عێراق و گوتی: "هیواخوازین سەردەمێکی پڕ لە ئاشتی و سەقامگیری لە عێراقدا دەست پێ بکات."

ئەم پەیوەندییە تەلەفۆنییە دوای ئەوە دێت کە عەلی زەیدی وەک کاندیدی کۆدەنگیی چوارچێوەی هەماهەنگی دیاریکرا و لە لایەن سەرۆککۆمارەوە بە فەرمی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق ڕاسپێردرا.