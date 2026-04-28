چوارچێوەی هەماهەنگی پۆستەکان دابەش دەکات

چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ تاوتوێکردنی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق و دابەشکردنی پۆستەکان کۆ دەبێتەوە و کاندیدی سەرۆکوەزیرانیش بەشداریی گفتوگۆکان دەکات.

بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعەکان بە مەبەستی تاوتوێکردنی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت و دابەشکردنی وەزارەتەکان؛ کۆببێتەوە. عەلی زەیدی، کاندیدی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش لە دانیشتنەکەدا ئامادە دەبێت.

تەوەری سەرەکی بریتی دەبێت لە باسکردنی پشکی لایەنەکان لە پۆستە جیاوازەکاندا. هاوپەیمانییەکە دەیەوێت لە ماوەیەکی کورتدا کارەکانی پێکهێنانی کابینەکە تەواو بکات و کۆتایی بە بنبەستی سیاسیی چەند هەفتەی رابردوو بهێنێت.

ئێوارەی دوێنێ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، هاوپەیمانییەکە بۆ دیاریکردنی کاندیدی پۆستەکە کۆبووەوە و لە سەرەتای دانیشتنەکەدا، زەیدی وەک کاندیدی سەرۆکوەزیران دیاری کرا.

هاوکات لایەنەکان پێزانینیان هەبوو بۆ هەڵوێستی مێژوویی نووری مالیکی و محەممەد شیاع سوودانی بەهۆی کشانەوەیان لە خۆکاندیدکردن بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو.

چوارچێوەی هەماهەنگی گەورەترین هاوپەیمانیی سیاسیی شیعەکانە لە عێراق و پێکدێت لە چەندین پارت و باڵی جیاواز. لە دوای هەڵبژاردنەکانی پێشووی عێراقەوە، ئەم هاوپەیمانییە رۆڵی سەرەکی دەگێڕێت لە پێکهێنان و ئاراستەکردنی حکوومەتە یەک لەدوای یەکەکان.