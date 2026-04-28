سوودانی و زەیدی جەخت لە پێکهێنانی حکوومەتێکی کارا دەکەنەوە

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازی لە عەلی فالح کازم زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو کرد.

لە دیدارەکەدا، بارودۆخی گشتی وڵات و ناوچەکە تاوتوێ کرا، هەردوولا جەختیان لەسەر پێویستی بەهێزکردنی یەکڕیزی نێوان هەموو لایەنەکان و کارکردن بە گیانی بەرپرسیارێتی و هاوبەشی کردەوە، بە مەبەستی هەنگاونان بۆ پێکهێنانی حکوومەتێک کە نوێنەرایەتی هەموو عێراقییەکان بکات و خاوەن لێهاتوویی و توانای رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاریی و قەیرانەکان بێت.

سوودانی، پەرۆشی خۆی بۆ پاڵپشتیکردنی زەیدی دەربڕی بەمەبەستی سەرخستنی ئەرکەکەی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێدا، هەروەها جەختی لە گرنگی چەسپاندنی پرەنسیپی دەستاودەستکردنی ئاشتیانەی دەسەڵات کردەوە بەپێی میکانیزمە دەستووری و دیموکراسییەکان.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، سوودانی ئاماژەی دا، قۆناخی ئێستا پێویستی بە هەوڵی چڕوپڕی هەموو لایەنەکان هەیە بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان، بەدیهێنانی بەرژەوەندی گشتی و چەسپاندنی سەقامگیری لە سەرانسەری عێراقدا.

ئەنجامی کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە

چوارچێوەی هەماهەنگی لە راگەیەندراوێکدا، وردەکاریی کۆبوونەوەی ئێوارەی رۆژی دووشەممە 27ـی نیسانی بڵاوکردەوە، کە لە کۆشکی سەرۆکایەتیی حکوومەت لە بەغدا بەڕێوەچوو.

بەپێی راگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا کە تایبەت بووە بە یەکلاکردنەوەی کاندیدی نوێی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیاریان داوە متمانە لە نووری مالیکی وەک کاندیدی ئەو پۆستە وەربگرنەوە. ئەم هەنگاوە وەک سەرەتایەک بۆ گۆڕانکاری لە کاندیدی پێشنیازکراو و تێپەڕاندنی بنبەستی سیاسیی ئێستای عێراق هەژمار دەکرێت.

لەم کۆبوونەوەیەدا لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی سوپاسی هەڵوێستی نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا و محەمەد شیاع سوودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانیان کردووە، کە کاندیدەکانیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو کشاندووەتەوە. ئەم هەنگاوەشیان ئاسانکاری بۆ تێپەڕاندنی بنبەستی سیاسی وەسفکردووە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیدا هاتووە؛ دوای پێداچوونەوە بە ناوی کاندیدەکان، دواجار لەسەر کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵی عێراق رێککەوتن.

سوودانی و مالیکی

دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرایکرد، بەهۆی نەبوونی سازان لەنێوان هێز و لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی، لەگەڵ نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا ئەرکی راسپاردنی کەسایەتییەکمان پێسپێردرا بۆ کاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق. گوتیشی "کاندیدکردنی عەلی زەیدی بە رێککەوتنی من و مالیکی بووە".

هەروەها ئاماژەشی داوە، پێشنیازەکەیان بۆ کاندیدکردنی عەلی زەیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێ بە کۆی دەنگ لە چوارچێوەی هەماهەنگی پەسەندکراوە.