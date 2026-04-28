وەزارەتی کارەبا کێشەی نەگەڕانەوەی پسوولەی ماڵان لە رێگەی پێوەری زیرەکەوە چارە دەکات
وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، داتاکانی تایبەت بە پسوولەی کارەبای مانگی سێی (ئادار)ی لە چوارچێوەی پڕۆژەی "ڕووناکی" بڵاوکردەوە. بەپێی داتاکان، پڕۆژەکە کاریگەرییەکی بەرچاوی لەسەر کەمکردنەوەی خەرجیی ماڵان هەبووە و زۆرینەی هاووڵاتیان بڕێکی کەمتر لە پارەی کارەبایان بۆ گەڕاوەتەوە.
کەمبوونەوەی خەرجیی ماڵان
وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە کردووە کە پسوولەی مانگی سێ کە تێکڕا بۆ ماوەی 37 رۆژ بووە، دەریخستووە کە 80٪ـی ماڵان لەسەرانسەری هەرێم کەمتر لە 59 هەزار دیناریان بۆ گەڕاوەتەوە. ئەم نرخە نوێیە بەراورد بەو بڕە پارەیەی پێشتر هاووڵاتیان بۆ "کارەبای نیشتمانی و مۆلیدە" بەیەکەوە دەیدا، زۆر کەمترە و بەتایبەتی لە بەرژەوەندیی خێزانە کەمدەرامەتەکاندایە.
داتای پارێزگاکان و ئامارەکان
بەپێی خشتەی بڵاوکراوەی پڕۆژەکە، تێکڕای پسوولەی 80٪ـی ماڵان لە شارەکان بەم شێوەیەیە:
سلێمانی: 50,000 دینار.
هەڵەبجە: 49,000 دینار.
هەولێر: 61,000 دینار.
دهۆک: 73,000 دینار.
ئێستا پڕۆژەی ڕووناکی خزمەتگوزاری بە 5,491,900 هاووڵاتی دەگەیەنێت کە لە 1,470,000 هاوبەش پێکهاتوون. هەروەها هەزاران شوێنی بازرگانی لە شار و ئیدارە سەربەخۆکان (هەولێر، سلێمانی، دهۆک، هەڵەبجە، سۆران، زاخۆ، ڕاپەڕین، کۆیە، پیرمام، ئاکرێ و سیمێل) خراونەتە ژێر سایەی ئەم پڕۆژەیە.
سیستەمی نوێ و چارەسەری کێشەکان
سەبارەت بەو هاوبەشانەی کە تا ئێستا پسوولەیان بۆ نەگەڕاوەتەوە، وەزارەتی کارەبا رایگەیاند کە ئەمە کێشەیەکی کۆنە و پەیوەندی بە پێوەرە کۆنەکان و سیستەمی پێشووەوە هەیە. پڕۆژەی ڕووناکی کاردەکات بۆ گۆڕینی هەموو پێوەرەکان بۆ "پێوەری زیرەک" تاوەکو کێشەی پسوولە لە تەواوی هەرێم چارەسەر ببێت.
ئاگادارکردنەوە لە ڕێگەی مۆبایلەوە
ئەو هاوبەشانەی لە ماڵپەڕی فەرمیی ڕووناکی (www.Runaki.gov.krd) یان لە ڕێگەی کیو ئاڕ کۆدی پسوولەکانیانەوە ژمارەی تەلەفۆنیان تۆمار کردووە، لەم هەفتەیەوە کورتەنامەیان پێدەگات. کورتەنامەکان وردەکاریی تەواوی پسوولە (بڕی پارە و ڕێژەی بەکارهێنان) یان دڵنیایی نەگەڕانەوەی پسوولەیان تێدایە.
ئامانجی کۆتایی پڕۆژەکە
پڕۆژەی رووناکی کە لە تشرینی دووەمی 2024 لەلایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە راگەیەندرا، ئامانجی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان. لە ئێستادا زیاتر لە 85٪ـی هاووڵاتیان کارەبای بەردەوامیان هەیە و بڕیارە تا کۆتایی ساڵی 2026، تەواوی کوردستان ببێتە خاوەن کارەبای 24 کاتژمێری.