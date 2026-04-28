مۆرینیۆ ئامادەیە بۆ ویلایەتی دووەم
جۆزێ مۆرینیۆ راهێنەری پۆرتوگاڵی یانەی بێنفیکا، گلۆپی سەوزی هەڵکردووە و ئامادەیە بۆ ویلایەتی دووەم بگەڕێتەوە مەدرید و جارێکی دیکەی ئەرکی راهێنەرایەتی یانەی ریاڵ مەدرید بگرێتە ئەستۆ.
ماوەیەکە دەنگۆی ئەوە بڵاوبووەتەوە جۆزێ مۆرینیۆ راهێنەری پۆرتوگاڵی یانەی بێنفیکا، یەکێکە لە بژاردە بەهێزەکان بۆ وەرگرتنی پۆستی راهێنەرایەتی یانەی ریاڵ مەدرید لە وەرزی داهاتوو، هەرچەندە چەند بژاردەیەکی دیکەش بۆ ئەم پۆستە هەن، بەڵام پێدەچێت سپێشەل وەن بەهێزترین بژاردە بێت.
فابریزیۆ رۆمانۆ رۆژنامەنوسی ئیتاڵی ئەوەی ئاشکرا کردووە کە جۆزێ مۆرینیۆ بەرپرسانی یانەی ریاڵ مەدریدی ئاگادار کردووەتەوە، ئامادەیە بۆ ئەوەی وەرزی داهاتوو بۆ جاری دووەم پۆستی راهێنەرایەتی ئەو یانەیە وەربگرێتەوە، بۆیە چاوەڕێ دەکرێت دوای کۆتایی هاتنی ئەم وەرزە، هەردوولا گفتوگۆکانیان دەست پێبکەن.
🚨 JUST IN: Real Madrid are now INFORMED about José Mourinho’s desire to RETURN.— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 26, 2026
Mourinho has made it CLEAR to people close to him that he would like to return and have a 2ND CHANCE at the club.
Real Madrid will decide on the new manager soon. @FabrizioRomano pic.twitter.com/XW0hry0n1S
مۆرینیۆ لە ساڵی 2010 تاوەکو 2013 بۆ جاری یەکەم پۆستی راهێنەرایەتی یانەی ریاڵ مەدرید وەرگرت، ئەو راهێنەرە ئێستا تاوەکو هاوینی ساڵی 2027 واتە وەرزی داهاتووش گرێبەستی لەگەڵ یانەکەی بێنفیکا هەیە، بەڵام مەرجێکی ئاسان لە گرێبەستەکەی هەیە، هەر کاتێک ئارەزووی جیابونەوەی هەبوو، دەتوانێت بەرامبەر تەنها سێ ملیۆن یۆرۆ ریزەکانی یانەکەی بێنفیکا جێبهێڵێت.
لەلایەکی دیکەوە رۆژنامەی وەرزشی مارکای ئیسپانی نزیک لە یانەی ریاڵ مەدرید بڵاویکردووەتەوە، فلۆرێنتینۆ پێرێز سەرۆکی یانەکە مۆرینیۆ وەکو بژاردەی سەرەکی و بەهێز دەزانێت، بۆ رزگار کردنی یانەکەی لەو دۆخە.