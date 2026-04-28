شاخەوان عەبدوڵڵا: سەرکردایەتی پارتی لیژنەیەکی دروست کردووە بۆ لێکۆڵینەوە لە پرسی بایکۆت

شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، پیرۆزبایی خۆی ئاڕاستەی عەلی زەیدی کرد بەبۆنەی کاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، هاوکات جەختی لەوە کردەوە کە بۆ تێپەڕاندنی قەیرانەکان و چارەسەری کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، پێویستە پابەندبوون بە دەستوور و بنەماکانی شەراکەت هەبێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا وەڵامی پەیامنێری کوردستان24ـدا رایگەیاند، لە چەند رۆژی رابردوو دانیشتنمان لەگەڵ چەند کوتلەیەکی سیاسی عێراق هەبووە و داوای گەڕانەوەی پارتی کراوە بۆ پڕۆسەکە، روونیشی کردەوە سەرکردایەتی پارتی لیژنەیەکی دروست کردووە بۆ لێکۆڵینەوە لەم پرسە.

شاخەوان عەبدوڵڵا دەشڵێت بابەتەکە تەنیا هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار نییە ئەوەندەی پێشێلکردنی مافی خەڵکی کوردستان و پێشێلکردنی شەراکەت و تەوافق و تەوازنە کە ئەوەش لای پارتی قبووڵکراونییە.

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی گوتی، ئەوان وەک فراکسیۆنی پارتی پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی دەکەن و هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازن. "ئەو ئەرکەی لە بەردەم سەرۆکوەزیرانی راسپێردراودایە قورسە، تەنیا رێگەش بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە داراییەکان و کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێم و بەغدا، پشت بەستنە بە دەستوور و جێبەجێکردنی بنەماکانی شەراکەت، چونکە بەبێ ئەوانە هیچ لایەنێک ناتوانێت سەرکەوتوو بێت."

شاخەوان عەبدوڵڵا بە توندی باسی لە پرسی گۆڕینی دەسەڵاتی کارگێڕیی کەرکووک کرد و رایگەیاند، کە نابێت هیچ بڕیارێک لە دەرەوەی ئیرادەی خەڵکی شارەکە بەسەریاندا بسەپێنرێت، "پێویستە ئیرادەی خەڵکی کەرکووک زاڵ بێت، نابێت خەڵکێکی تر لە دەرەوە یان لە بەغداوە بڕیار بدەن کێ دەبێتە پارێزگار."

هەروەها جەختی لەوە کردەوە، گرنگ ئەوەیە پێکهاتەکانی کەرکووک (کورد، عەرەب و تورکمان) خۆیان رێکبکەون، هەر کەسێک بێت، چ عەرەب بێت یان تورکمان یان کورد، ئەگەر بە ئیرادەی کەرکووکییەکان بێت ئێمە رێزی لێ دەگرین، بەڵام پڕۆسەی دەستکاریکردنی دەسەڵات لە دەرەوەی ئیرادەی خەڵک، پڕۆسەیەکی نایاساییە.