ریزبەندی توندوتيژترین و خاوێنترین یانەكانی خولی ئەستێرەكانی عێراق

خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆتاییەكان نزیك دەبێتەوە و تەنیا حەوت گەڕ ماوە، لە لایەكی دیكەیشەوە ئاستی توندوتیژی و ركابەری یانەكانیش تا دێت قورستر دەبێت، یانەكانی تەڵەبە و دیالا خاوەنی بەرزترین رێژەی كارتە رەنگاورەنگەكانن و توندوتیژترین یانەكانی خولەكەن، لە بەرامبەردا، یانەكانی قاسم، شورتە و هەولێر خاوێنترین و هێمنترین یانەی خولەكەن.

ریزبەندی توندوتيژترین یانەكانی ئەم وەرزە

بەگوێرەی ئەو داتایانەی كوردستان24 كۆی كردووەتەوە، دوای تێپەڕبوونی 31 گەڕ بەسەر خولی ئەستێرەكانی ئەم وەرزە، یانەكانی تەڵەبە، دیالا، كەرخ، ئەمانەی بەغدا و موسڵ توندوتیژترین یانەكانی خولەكەن، ئەگەرچی زاخۆ خاوەنی زۆرترین كارتی سوورە لەم وەرزە، بەڵام بە كۆی گشتی، تەڵەبە لە ریزبەندی یەكەمی توندوتیژترین یانەی خولەكە دێت.

1ـ تەڵەبە

كارتی سوور 5

كارتی زەرد 84

كۆی گشتی: 89

2ـ دیالا

كارتی سوور: 7

كارتی زەرد: 82

كۆی گشتی: 89

3ـ كەرخ

كارتی سوور: 7

كارتی زەرد: 80

كۆی گشتی: 87

4ـ ئەمانەی بەغدا:

كارتی سوور: 7

كارتی زەرد: 80

كۆی گشتی: 87

5ـ موسڵ

كارتی سوور: 4

كارتی زەرد: 81

كۆی گشتی: 85

6ـ زاخۆ

كارتی سوور 12

كارتی زەرد 72

كۆی گشتی: 84

خاوێنترین یانەی خولی ئەستێرەكانی عێراق

بەپشتبەستن بەو ئامارانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، لەسەر ئاستی خولەكە یاریزانانی قاسم كەمترین كارتی رەنگاورەنگیان وەرگرتووە، یانەی هەولێریش لە پلەی سێیەمی خاوێنترین و هێمنترین یانەی خولەكە دێت.

1ـ قاسم

كارتی سوور: 2

كارتی زەرد: 44

كۆی گشتی: 46

2ـ شورتە

كارتی سوور: 4

كارتی زەرد: 59

كۆی گشتی: 63

3ـ هەولێر

كارتی سوور: 3

كارتی زەرد: 68

كۆی گشتی: 71

4ـ زەورا

كارتی سوور: 3

كارتی زەرد: 72

كۆی گشتی: 75

زۆرترین كارتی سوور لەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق

زاخۆ 12 كارتی سوور

دهۆك 7 كارتی سوور

كەرخ 7 كارتی سوور

ئەمانە 7 كارتی سوور

دیالا 7 كارتی سوور



