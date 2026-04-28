ئەمریکا 35 لایەنی سەر بە ئێران خستە لیستی سزاکانەوە

وەزارەتی دەرەوەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە هەنگاوێکی نوێی ستراتیژیی فشاری زۆرینەدا، بڕیاری دا بە پەکخستنی تۆڕە داراییە سێبەرەکانی ئێران کە ملیارەها دۆلاریان بۆ تاران دابین دەکرد و رایگەیاند، سزایان خستووەتە سەر 35 کەسایەتی و قەوارە کە دەستیان هەبووە لە سپیکردنەوەی پارە و گواستنەوەی داهاتە نایاساییەکان بۆ سوپای پاسداران و گرووپە چەکدارەکانی تری ناوچەکە.

سێشەممە 28ـی نیسانی 2026، تۆمی پیگۆت، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ئەمریکا کار دەکات بۆ راگرتنی ئەو تۆڕە بانکییە سێبەرانەی کە رێگە بە ئێران دەدەن سزاکان تێپەڕێنێت و داهاتی فرۆشتنی نەوت بگوازێتەوە.

بەپێی راگەیەندراوەکە، ئەم تۆڕانە نەک هەر هاوکاریی دارایی سوپای پاسداران دەکەن، بەڵکوو ئاسانکاری دەکەن بۆ کڕینی پارچەی گرنگەکان بۆ دروستکردنی مووشەک و سیستەمی چەک، هەروەها پارەدارکردنی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران لە سەرانسەری رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

گوتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە هەڵوەشاندنەوەی ئەم کەناڵە داراییانە بەشێکە لە سیاسەتی ئیدارەی ترەمپ بۆ لێپرسینەوە لە تاران و گوتی: "لە کاتێکدا نوخبە گەندەڵەکانی ناو ئێران خەریکی دەوڵەمەندبوونی زیاترن، هاووڵاتییانی ئاسایی ئێران بەدەست داڕمانی ئابووریی وڵاتەکەیانەوە دەناڵێنن."

ئەم سزایانە لەژێر رۆشنایی فەرمانە سەرۆکایەتییەکانی دەرکراون، کە تایبەتن بە سزادانی ئەو لایەنانەی لە کەرتی دارایی ئێراندا کار دەکەن و پشتیوانیی تیرۆر دەکەن. ئەمە دوایین زنجیرەی ئەو فشارە توندانەیە کە ئیدارەی ترەمپ خستوویەتیە سەر تاران تاوەکو ناچاری بکات دەستبەرداری چالاکییە مەترسیدارەکانی ببێت.

ئەم بڕیارە نوێیەی ئەمریکا ئاماژەیەکی روونە بۆ ئەوەی کە واشنتن لە هەوڵەکانی بۆ وشککردنی سەرچاوە داراییەکانی ئێران بەردەوامە و هیچ نەرمییەک لە بەرانبەر ئەو لایەنانە نانوێنێت کە هاوکاریی تاران دەکەن لە تێپەڕاندنی سزاکان و هەڕەشەکردن لە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و سەقامگیریی ناوچەکە.

هەروەها یەکشەممە، 26ی نیسانی 2026، تۆمی پیگۆت، لە وەڵامی پرسیارێکی کوردستان24دا رایگەیاندبوو، هەرچەندە ئاگاداری هەوڵەکانی هێزە ئەمنییەکانی عێراقن بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشە تیرۆریستییەکان، بەڵام شکستی بەردەوامی حکوومەتی بەغدا لە رێگریکردن لەو هێرشانە، جێگەی نیگەرانیی قووڵی ئەوانە.

گوتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە ئاشکرا هەندێک لایەنی نێو حکوومەتی عێراقی تۆمەتبار کرد و گوتی: "هەندێک لایەنی پەیوەندیدار بە حکوومەتی عێراقەوە، بەردەوامن لە پێشکەشکردنی پشتیوانی و پەناگەی سیاسی و دارایی بۆ گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران، ئەمەش کاریگەرییەکی زۆر نەرێنی لەسەر پەیوەندییەکانی ئەمریکا و عێراق دەبێت و پێویستە حکوومەت دەستبەجێ ئەو گرووپانە هەڵبوەشێنێتەوە.