شوێنەواری هەرێمی کوردستان: بەفر و باران زیانیان بە خانووە کۆنەکان گەیاندووە

بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەواری هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، بەهۆی بەفر و بارانەوە زیان بەر خانووە شوێنەوارییەکان کەتووە، هەروەها داتابەیسی تایبەت بۆ تەواوی پێگە شوێنەوارییەکان دروستدەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، کەیفی مستەفا، بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەواری هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا رووپێوی بۆ ٪48 زەوی کراوە بۆ دۆزینەوەی پێگەی شوینەواری نوێ.

بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەواری هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە دا، زۆرترین پێگەی شوێنەواری لە پارێزگای دهۆک دۆزراونەتەوە، چونکە زۆرترین کنە و پشکنین لەو سنوورە کراوە.

دەربارەی ئەو بەفر و بارانەی ئەمساڵ تەواوی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە، کەیفی مستەفا رایگەیاند، گۆڕانی کەشوهەوا و ئەو بەفر و بارانە زیانی زۆری بە خانووە شوێنەوارییەکان گەیاندووە، بەتایبەتی لە هەولێر و سلێمانی و زاخۆ و کۆیە و ئاکرێ و کفری، کە تەمەنی بەشێک لەو خانووانە بۆ زیاتر لە سەدەیەک دەگەڕێنەوە.

بەڕێوەبەری گشتیی شوێنەواری هەرێمی کوردستان باس لەوە دەکات، پێویستیان بە بودجەی تایبەت هەیە بۆ ئەوەی بتوانن کاری زیاتر لەسەر شوێنەوار و پێگە شوێنەوارییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا چەندین کاری تایبەت کراوە کە سوودی زۆری بۆ توێژەران و شوێنەوارناسەکان دەبێت.

کەیفی مستەفا روونیکردەوە، لەگەڵ چەند زانکۆیەکی نێودەوڵەتیی راهێنانیان بە سەدان کادیر کردووە لە هەرێمی کوردستان هەروەها خەریکی دروستکردنی داتابایەسێکی تایبەتن بۆ تەواوی ناوچە و پێگە شوێنەوارییەکانی کوردستان.