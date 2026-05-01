موجتەبا خامنەیی: دەبێت لە قۆناغی جیهادی ئابووریدا شکست بە دوژمن بهێنین

موجتەبا خامنەیی، رێبەری ئێران، لە پەیامێکدا بەبۆنەی رۆژی کرێکار و مامۆستاوە ڕایگەیاند، کۆماری ئیسلامیی ئێران بەشێک لە تواناکانی خۆی لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی پێشکەوتن بە جیهان نیشان داوە.

هەینی 1ـی ئایاری 2026، موجتەبا خامنەیی، رێبەری ئێران، لە پەیامێکدا بەبۆنەی رۆژی کرێکار و مامۆستاوە لە پەیامێکدا رایگەیاند، قۆناغی ئێستای وڵاتەکەمان پێویستی بە بەهێزکردنی "جیهادی ئابووری" هەیە و گوتی: "پێویستە لەم چوارچێوەیەدا دوژمن نائومێد بکرێت و شکستی پێبهێندرێت".

رێبەری ئێران ئاماژەی بەوەش کرد، گەلی ئێران لە رێگەی ئامادەیی بەردەوامیان لە مەیدانەکاندا، بەردەوامن لە نیشاندانی پشتگیریی خۆیان بۆ هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەمان.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، موجتەبا خامنەیی رایگەیاند، خۆڕاگریی خەڵک لە بەرانبەر ئاڵەنگارییەکاندا، نیشانەی پێداگریی تارانە بۆ بەهێزکردنی توانای ناوخۆیی لە پێناو رووبەڕووبوونەوەی فشارە دەرەکییەکان.