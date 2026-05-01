ئەمریکا سزای نوێ دەخاتە سەر کەرتی نەوت و دارایی ئێران و کۆمپانیایەکی چینی

پێش 51 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند، زنجیرەیەک سزای توندی بەسەر چەندین لایەنی نێودەوڵەتیدا سەپاندووە کە تێوەگلاون لە بازرگانی نایاسایی نەوتی ئێران، بە ئامانجی بڕینی سەرچاوە داراییەکانی تاران بۆ پشتگیریکردنی تیرۆر و تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە.

هەینی 1ـی ئایاری 2026، تۆمی پیگۆت، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ڕاگەیەندراوێکدا، ئاشکرای کرد کۆمپانیای چینی "Qingdao Haiye Oil Terminal" خراوەتە لیستی سزاکانەوە. ئەم کۆمپانیایە تۆمەتبارە بەوەی لە دوای دەرچوونی فەرمانی سەرۆکایەتی ژمارە 2، دەیان ملیۆن بەرمیل نەوتی ئێرانی هاوردە کردووە و لە ڕێگەی گواستنەوەی نایاسایی نەوت لە کەشتییەکەوە بۆ کەشتییەکی دیکە، ملیاران دۆلاری بۆ تاران دابین کردووە.

هاوکات لەگەڵ ئەم هەنگاوە، وەزارەتی دارایی ئەمریکا سزای بەسەر سێ نووسینگەی ئاڵوگۆڕی دراوی ئێرانی و چەندین کۆمپانیا و کەسایەتی پەیوەندیداردا سەپاندووە. ئەم نووسینگانە وەک نێوەندگیرێکی سەرەکی کاریان کردووە بۆ گۆڕینی داهاتی نەوتی ئێران بۆ دراوە جیهانییەکان، کە ساڵانە ملیاران دۆلاریان بۆ ئێران و گرووپە لە یاسا دەرچووەکانی سەر بە وڵاتە لە ناوچەکەدا دابین کردووە.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە، ئەم ڕێکارانە بۆ ئەوەیە ڕێگری لە ئێران بکرێت کە داهاتی نەوت بۆ پەرەپێدانی چەک و تێکدانی ئاسایشی ناوچەکە بەکاربهێنێت، لە کاتێکدا گەلی ئێران بەدەست خراپی بەڕێوەبردنی ئابووری و سەرکوتکردنەوە دەناڵێنن.

پیگۆت دووپاتی کردەوە کە ئیدارەی ترەمپ لە چوارچێوەی هەڵمەتی "ڕقی ئابووری" (Economic Fury) بەردەوام دەبێت لە زیادکردنی گوشارە ئابوورییەکان بۆ سەر ئێران و هەڵوەشاندنەوەی ئەو تۆڕە نێودەوڵەتییانەی کە هاوکاری بازرگانی وزەی نایاسایی ئەو وڵاتە دەکەن، تا ئەو کاتەی ئێران بەرپرسیار دەکرێت لە ڕەفتارە مەترسیدارەکانی.