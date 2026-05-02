بارانی ئەمساڵ کەرتی کشتوکاڵی راپەڕینی بووژاندووەتەوە

پاش تێپەڕبوونی ساڵێکی سەخت و کەمئاوی، بارانبارینی زۆری ئەمساڵ وای کردووە مەترسییەکانی وشکەساڵی لە ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین بڕەوێتەوە و بەنداوەکان پڕ ببن لە ئاو.

لە ساڵانی رابردوودا بەهۆی دابەزینی ئاستی ئاوی سەرچاوەکان، خاوەن پڕۆژەکانی بەخێوکردنی ماسی زیانیان بەرکەوتبوو.

فەرهاد خدر، خاوەنی پڕۆژەیەکی ماسییە لە خوارووی بەنداوی سەرچاوە، بە کوردستان24ـی راگەیاند، ساڵی رابردوو بەهۆی کەمئاوییەوە نەیانتوانیوە حەوزەکانیان پاک بکەنەوە و پەنجەماسی تێ بکەن، هەروەها ئاستی ئاوی ژێرزەوی و سەرزەوی بە شێوەیەکی گشتی دابەزیبوو.

فەرهاد خدر ئاماژەی بەوەش دا، خۆشبەختانە ئەمساڵ مەترسیی کەمئاوی نەماوە و رێژەیەکی زۆر باران باریوە، بۆیە جووتیاران و خاوەن پڕۆژەکان دەتوانن سوودێکی زۆر لە ئاوەکە ببینن و بەرهەمەکانیان زیاد بکەن.

لەلایەکی دیکەوە بەرپرسانی ناوچەکە دڵنیایی دەدەنە هاووڵاتییان لە باشیی رەوشی ئاو. خالید ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی راپەڕین، روونی کردەوە، بۆ ئەمساڵ هیچ کێشەیەکی کەمئاوییان نابێت و تەنانەت پێویست ناکات بەرنامە بۆ رێکخستنی ئاو دابنێن، چونکە رێژەی ئاو زۆرە.

هەروەها پێشبینی کرد بەهۆی ئەو بارانە زۆرەی باریوە، بەنداوی دوکان سەرڕێژ بکات، هاوشێوەی ئەوەی لە ساڵی 2019دا رووی دا.

بەنداوی سەرچاوە لە ساڵی 2008 لەسەر رووبەری 122 هەزار و 500 مەتر دووجا دروست کراوە و توانای گلدانەوەی یەک ملیۆن و 500 هەزار مەتر سێجا ئاوی هەیە. ئاوی ئەم بەنداوە راستەوخۆ دەچێتە ناو بۆریی ئاوی خواردنەوەی ماڵان و ئەوەی لێی زیاد دەبێت، دەڕژێتە خوارەوە بۆ بەکارهێنانی کشتوکاڵی.

بەپێی ئامارەکان، لە هەرێمی کوردستان 25 بەنداوی بچووک و مامناوەند هەن، لەو ژمارەیە 23 بەنداویان ئەمساڵ بەهۆی زۆریی بارانبارینەوە پڕبوون لە ئاو و سەرڕێژیان کردووە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پلانی ستراتیژیی خۆیدا بۆ رووبەڕووبوونەوەی گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا و پاراستنی ئاسایشی ئاو، گرنگییەکی زۆری بە دروستکردنی بەنداوی بچووک و پۆندەکان داوە.

ئەم پلانەش بووەتە هۆی بووژانەوەی ژێرخانی کشتوکاڵی، زیادبوونی ئاوی ژێرزەوی و پەرەپێدانی پڕۆژەکانی سامانی ئاژەڵ و ماسی لە ناوچە جیاوازەکاندا، بەتایبەت لە ناوچەیەکی کشتوکاڵیی گرنگی وەکوو دەشتی بتوێن و راپەڕین.