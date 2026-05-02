داهاتی نانەوتی رادەست دەکرێت و ئەم هەفتەیەش مووچە دێت

لەگەڵ رادەستکردنی داهاتی نانەوتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەزارەتی دارایی عێراق، چاوەڕوان دەکرێت لەم هەفتەیەدا مووچەی مانگی چواری فەرمانبەران رەوانە بکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 02ـی ئایاری 2026، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند، داهاتی نانەوتی کۆکراوەتەوە و رەنگە سبەی یەکشەممە یان دووشەممە بخرێتە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی عێراق لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی.

بەپێی زانیارییەکان بۆ مانگی چوار نزیکەی 80 ملیار دینار وەک داهاتی نانەوتی بۆ بەغدا دەنێردرێت، ئەمەش لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتنی هەولێر و بەغدایە لەبارەی کەمبوونەوەی داهاتی نانەوتی بەهۆی شەڕی ئێران و ئەمریکاوە.

هاوکات لەگەڵ گەیشتنی داهاتە نانەوتییەکان، عێراق پێداچوونەوە بە لیستی مووچەی مانگی چواری مووچەخۆراندا دەکات و پرۆسەکە بە یەک رۆژ تەواو دەبێت. دوای تەواوبوونی پێداچوونەوەکەش، تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق، بڕیاری خەرجکردنی مووچەکە واژۆ دەکات.

بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا پارەکە خەرج دەکرێت. لە لایەکی دیکەوە لە هەفتەی رابردوودا نووسراوی وەزارەتی نەوت لەبارەی وەرگرتنی نەوت ئاراستەی وەزارەتی دارایی کراوە.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کرد، لیستی مووچەی مانگی چوار ئامادەیە و لەگەڵ گەیشتنی پارە و وەرگرتنی لە هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێر، لیستی مووچە رادەگەیەندرێت. روونیشی کردەوە، دابەشکردنی مووچە دەست پێ دەکات و لە ماوەی دوو بۆ سێ رۆژیشدا پرۆسەکە کۆتایی دێت.