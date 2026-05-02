پێش 30 خولەک

سەرۆک بارزانی و عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق لە پیرمام کۆبوونەوە و جەختیان لە پەلەکردن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە چوارچێوەی دەستووردا کردەوە، هاوکات شاندی میوان داوای بەشداریی چالاکانەی پارتییان لە پڕۆسەی سیاسیی بەغدا کرد.

بارەگای بارزانی لە راگەیەندراوێکدا ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی سەرۆک بارزانی و عەلی زەیدی بڵاوکردەوە و تێێدا هاتووە، رۆژی شەممە، 2ـی ئایاری 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی لە پیرمام، پێشوازی لە عەلی زەیدی سەرۆكوەزیرانی راسپێردراو بۆ پێكهێنانی حكوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و شاندێكی چوارچێوەی هەماهەنگی كرد.

لە كۆبوونەوەكەدا باس لە پێویستیی پەلەكردن لە پێكهێنانی حكوومەت كرا بەپێی ئیستیحقاقی هەڵبژاردن، هەروەها پابەندبوون بەماوە دەستوورییەكانەوە.

هەر لە كۆبوونەوەکەدا، سەرۆک بارزانی باسی لە دوایین پێشهاتەكان كرد و جەختی لە پێویستیی چارەسەركردنی كێشە هەڵپەسێردراوەكانی نێوان حكوومەتی فیدڕاڵ و حكوومەتی هەرێمی كوردستان كردەوە لە چوارچێوەی دەستوودا.

سەرۆك بارزانی ئەوەشی خستەڕوو كە جێبەجێكردن و پابەندبوون بەدەستوور چارەسەری سەرەكییە و داواشی كرد لەپێناو سەقامگیریی وڵاتدا هەموو لایەك پابەندی دەستوور بن.

لە بەشێكی دیکەی كۆبوونەوەکەدا عەلی زەیدی سەرۆكوەزیرانی راسپێردراو بۆ پێكهێنانی حكوومەتی عێراقی فیدڕاڵ، جەختی لە پێویستیی تێپەڕاندنی بابەتە نەرێنییەكانی رابردوو و هەڵدانەوەی لاپەڕەیەكی نوێی پەیوەندییەكانی نێوان حكوومەتی فیدڕاڵ و حكوومەتی هەرێمی كوردستان كردەوە، هاوکات لەگەڵ شاندی یاوەری داوایان كرد كە فراکسیۆنی پەرلەمانی و حكوومیی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ بەشدارییەكی چالاكانە لە پڕۆسەی سیاسی و پێكهێنانی حكوومەتی فیدڕاڵ بگەڕێنەوە بەغدا.