سێ کارگەی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبێل لە هەرێمی کوردستان دەکرێنەوە

دکتۆر پشتیوان حەمە سەعید، بەڕێوەبەری گشتیی شار و ناوچە پیشەسازییەكان بۆ کوردستان24 رایگەیاند، سێ کۆمپانیای چینی لە بواری پیشەسازی ئۆتۆمبێل بەمنزیکانە لە هەرێمی کوردستان دەست بەکارەکانیان دەکەن، جەختی لەوەشکردەوە، ئامانجی ئەم پرۆژانە گەشەسەندنی ئابووری و رەخساندنی هەلی کارە بۆ هەرێمی کوردستان.

شەممە 2ـی ئایاری 2026، دکتۆر پشتیوان حەمە سەعید، بەڕێوەبەری گشتیی شار و ناوچە پیشەسازییەكان بۆ کوردستان24 رایگەیاند، پرۆسەی وەبەرهێنانی بیانی لە هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی زۆر باشدایە، ئاماژەی بەوەش کرد، یاسای وەبەرهێنانی هەرێم ئاسانکاری و هاندەرێکی سەرەکییە بۆ راکێشانی وەبەرهێنەرە نێودەوڵەتییەکان.

بەڕێوەبەری گشتیی شار و ناوچە پیشەسازییەکان گوتیشی، لە ئێستادا قەبارەی وەبەرهێنانی بیانی لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە 11 ملیار دۆلار، کە لە چوارچێوەی 54 پڕۆژەی جیاوازدا جێبەجێ دەکرێن.

سەبارەت بە کەرتی پیشەسازی ئۆتۆمبێل، پشتیوان حەمە سەعید ئاشکرای کرد، بەهۆی زیادبوونی بەکارهێنانی ئۆتۆمبێلی چینی لە هەرێم، کۆمپانیا چینییەکان ئارەزووی خۆیان نیشانداوە بۆ دامەزراندنی کارگەی پیشەسازی ئۆتۆمبێل. لەو چوارچێوەیەدا، سێ پڕۆژەی جیاواز پێشکەش کراون:

1- پڕۆژەیەکی تایبەت بە ئۆتۆمبێلی کارەبایی.

2- دوو پڕۆژەی تایبەت بە پێکەوەلکاندنی (مۆنتاژکردنی) پارچەکانی ئۆتۆمبێل.

جەختی لەوەشکردەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەردوو پڕۆژەی مۆنتاژکردنی ئۆتۆمبێلی پەسەند کردووە و ئێستا لە قۆناغی دیاریکردنی زەوی و ناوچەی گونجاندان بۆ دەستپێکردنی کارەکانیان.

لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەم پڕۆژە پیشەسازییانە نەک تەنیا پێداویستیی ناوخۆیی و ناوچەکە پڕ دەکەنەوە، بەڵکو دەبنە سەرچاوەیەکی گەورەی رەخساندنی هەلی کار بۆ هاووڵاتییان و هەنگاوێکی گرنگن بۆ گەشەپێدانی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان.