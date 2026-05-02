کۆبوونەوەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و عەلی زەیدی دەستیپێکرد

ئەمڕۆ شەممە، 2ـی ئایاری 2026، کۆبوونەوەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق عەلی زەیدی دەستیپێکرد.

ئەمڕۆ شەممە، 02ـی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق و شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوی نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، لە کۆبوونەوەکەدا، "بارودۆخی گشتیی وڵات و بەرەوپێشچوونی گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ خرایەروو."

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا جەختکرایەوە لەسەر گرنگی یەکخستنی دیدگا و هەڵوێستەکان و کارکردن بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی بەهێز کە توانای رووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگەکان و تێپەڕاندنی قەیرانەکانی هەبێت، بۆ ئەوەی بەشدار بێت لە بەهێزکردنی سەقامگیری و گەشەپێدان و بەدیهێنانی خواستەکانی هەموو رۆڵەکانی گەلی عێراق.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 02ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر پێشوازی لە عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق کرد.

شاندەکەی چوارچێوەی هەماهەنگی کە یاوەریی عەلی زەیدین:

- موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "ئەساس".

- عەبدولحسێن موسەوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "نەهجی وەتەنی".

- فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی.

- عەباس عامری، ئەمینداری چوارچێوەی هەماهەنگی.

شەوی 27ـی نیسانی 2026، سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی لە کۆشکی حکوومەت لە بەغدا کۆبوونەوە و بە کۆی دەنگ (عەلی زەیدی)ـیان بە فەرمی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کاندید کرد.

زەیدی 25 رۆژی لە بەردەستدا ماوە بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ؛ چونکە بە گوێرەی دەستووری عێراق، پێویستە سەرۆکوەزیرانی راسپێدراو لە ماوەی مانگێکدا ئەندامانی کابینەکەی هەڵبژێرێت، تا دواتر لە پەرلەمان متمانەیان پێ بدرێت.