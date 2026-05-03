کشتوکاڵی عێراق هۆکاری گرانبوونی هێلکە ئاشکرا دەکات

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق رایگەیاند، هیچ قەیرانێک لە بەرهەمهێنانی هێلکەی خواردندا نییە، جەختی کردەوە، بەرهەمی ناوخۆیی پێداویستییەکانی بازاڕ پڕدەکاتەوە و پڕۆژەکانی پەلەوەریش بە شێوەیەکی جێگیر و بەردەوام کار دەکەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، بەرزبوونەوەی نرخی هێلکە پەیوەندی بە کەمیی بەرهەمەوە نییە، بەڵکو هۆکارەکەی بۆ یاریپێکردنی بازاڕە لەلایەن هەندێک بازرگانەوە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو بازرگانانە دەنگۆی بوونی کەمیی هێلکە بڵاو دەکەنەوە تەنیا بە مەبەستی بەدەستهێنانی قازانجی زیاترە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، بە هەماهەنگی لایەنە پەیوەندیدارەکان، بەردەوامن لە چاودێریکردنی جوڵەی نرخەکان بۆ رێگریکردن لە هەر جۆرە قۆرخکاری و سوودوەرگرتنێکی نەگونجاو، هەروەها داوا لە هاووڵاتیانیش دەکەین بڕوا بە دەنگۆکان نەکەن و پەنا نەبەنە بەر کڕینی هێلکەی زۆر، چونکە بازاڕی ناوخۆ بە تەواوی دابینکراوە و هیچ کورتهێنانێک لەم ماددە خۆراکییەدا نییە.

ئەم روونکردنەوەیەی وەزارەت لە کاتێکدایە کە نرخی یەک تەبەقە هێلکە لە بازاڕەکانی عێراقدا بۆ نزیکەی 8,000 دینار بەرزبووەتەوە.

لەلایەکی دیکەوە، روانگەی ئیکۆ عێراق ئاماژەی بەوە کردووە، بەردەوامیی داخستنی گەرووی هورمز بووەتە هۆی گرانبوونی نرخی ئالیکی پەلەوەر، ئەمەش راستەوخۆ کاریگەری کردووەتە سەر بەرزبوونەوەی نرخی هێلکە لە عێراقدا.