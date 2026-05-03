حکوومەتی عێراق 12 ملیار و 607 ملیۆن دینار بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکات

سەروەر كەمال هاواری بریكاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەمڕۆ یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، حکوومەتی فیدراڵی عێراق بڕیاری خەرجکردنی 100 ملیار دیناری وەک شایستەی دارایی بۆ جووتیاران دا، گوتیشی، لەو بڕە پارەیە، بڕی 12 ملیار و 607 ملیۆن دینار بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخانکراوە.

بەپێی گوتەکانی سەروەر هاواری، پشکی پارێزگاکانی هەرێم بەم شێوەیە دابەشکراوە،

پارێزگای هەولێر: 4 ملیار و 5 ملیۆن دینار.

پارێزگای سلێمانی: 4 ملیار و 930 ملیۆن دینار.

پارێزگای دهۆک: 3 ملیار و 672 ملیۆن دینار، کە کۆی گشتی دەکاتە 12 ملیار و 607 ملیۆن دینار.



سەروەر هاواری گوتیشی، ئەم بڕە پارەیە وەجبەی پێنجەمی شایستە داراییەکانە کە بۆ جووتیاران خەرج دەکرێت.

ساڵی 2024 حکوومەتی عێراق نزیکەی 700 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەرگرت، 2025 عێراق تەنیا 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی وەرگرت، ئەمساڵ بڕەکەی کەمتر کردووەتەوە بۆ 292 تۆن.