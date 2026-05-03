حکوومەتی هەرێم رێگری لە زیانەکانی گەنمی جوتیاران دەکات

گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ رایگەیاند، لە ئەگەری مانەوەی ئەو بڕە گەنمەی جوتیاران، لیژنەی بە بازاڕکردن لە ئەنجوومەنی وەزیران سەرپەرشتی ساغکردنەوەی دەکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، هیوا عەلی، گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: تاوەکو ئێستا نازانرێت ئەو بڕە گەنمەی دەمێنێتەوە چەندە، نەگەیشتووینەتە قۆناغی کۆتایی لەگەڵ حکوومەتی عێراق بۆ وەرگرتنی گەنمی جوتیاران.

گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ ئاماژەی بەوەدا، لێژنەی بە بازاڕکردن لە ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هەیە، لە چەند وەزارەتێک پێکهاتوون، ئەو بڕە گەنمەی دەمێنێتەوە ئەو لیژنەیە سەرپەرشتی ساغکردنەوەی دەکات لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان.

لەبارەی ئەو بڕە گەنمەی ئەمساڵ لە لایەن عێراقەوە لە جوتیارانی کوردستان وەردەگیرێت، نەوزاد شێخ کامیل بە کوردستان24ـی گوت، بەهۆی بارانبارینی گونجاو و دابینکردنی بنەتۆی باش، پێشبینی دەکرێت بەرهەمی گەنمی ئەمساڵی هەرێم بگاتە 1 ملیۆن بۆ 1.5 ملیۆن تۆن گەنم ، بەڵام حکوومەتی بەغدا تەنها رەزامەندی داوە لەسەر وەرگرتنی 292 هەزار تۆن گەنم لە جووتیارانی هەرێم، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم بڕە لەلایەن وەزارەتی بازرگانی هەرێمەوە بە ستەمێکی گەورە ناوبراوە، چونکە بەراورد بە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بڕێکی زۆر کەمە و وەڵامی ماندووبوونی جووتیاران ناداتەوە.

لە بارەی نرخی گەنمەوە گوتی، بۆ ئەمساڵ بەغدا نرخی هەر تۆنێک گەنمی بە 700 هەزار دینار دیاری کردووە، ئەمەش دوای بڕینی رسوماتەکان نزیکەی 680 بۆ 690 هەزار دینار بۆ جووتیار دەمێنێتەوە، ئەمەش بەراورد بە ساڵی رابردوو کە 850 هەزار دینار بوو بەشێوەیەکی بەرچاو کەمکراوەتەوە.

نەوزاد شێخ کامیل گوتیشی، بۆ رێگریکردن لە زیانی جووتیاران، حکوومەتی هەرێم لە هەوڵدایە لە رێگەی کەرتی تایبەت و دوو کۆمپانیای گەورەی ناوخۆییەوە، ئەو بڕە گەنمەی کە بەغدا وەری ناگرێت، ساغی بکاتەوە و پاراستنی ئاسایشی خۆراک و مافی جووتیاران بکاتە ئەولەویەت.

چەند ساڵێکە هەردوو کۆمپانیای ( خۆشناو و قەیوان) لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، ئەو بڕە گەنمەی جوتیاران دەمینێتەوە دەیکڕنەوە و لە بازاڕدا ساغی دەکەنەوە، ئەمەش وەک پاڵپشتیەک بۆ رەنج و ماندوبوونی جوتیاران.