کچێکی دیکەی ئێزیدی لە دەستی داعش رزگار کرا

پێش 40 خولەک

نووسینگەی رزگارکردنی رفێندراوە ئێزیدییەکان، رزگارکردنی کچێکی ئێزیدی دوای 11 ساڵ لە دەرەوەی عێراق، لە دەستی داعش راگەیاند.

ئەمڕۆ دووشەممە، 04ـی ئایاری 2026، نووسینگەی رزگارکردنی رفێندراوە ئێزیدییەکان، ئازادکردنی کچە گەنجێکی ئێزیدی بە ناوی"جەمیلا بابیر حاجەم" راگەیاند.

ئەم کچە خەڵکی کۆمەڵگەی تەل قەسەبەیە لە شنگال و دوای 11 ساڵ لە رفاندنی لە کاتی هێرشەکانی رێکخراوی داعش رزگار کرا.

بەپێی زانیارییەکانی ماهیر شنگالی، پەیامنێری کوردستان24، جەمیلا لە کاتی رفاندنیدا تەمەنی حەوت ساڵ بووە و لەگەڵ حەوت ئەندامی خێزانەکەی رفێندرابوو. هەموو ئەندامانی خێزانەکەی لە کاتەکانی پێشتردا رزگار کرابوون، تەنیا باوکی نەبێت تا ئێستا چارەنووسی نادیارە.

بە رزگارکردنی ئەم کچە، ژمارەی رزگاربووان لە سەرەتای کۆمەڵکوژییەکەوە تا ئێستا گەیشتە 3596 کەس، هەوڵەکانیش بەردەوامن بۆ زانینی چارەنووسی رفێندراوەکانی دیکە.

بەپێی ئامارە فەرمییەکانی نووسینگەی رزگارکردنی رفێندراوە ئێزیدییەکان، لە کاتی هێرشەکانی رێکخراوی داعش بۆ سەر شنگال و دەوروبەری لە سێی ئابی 2014، نزیکەی 6417 هاووڵاتیی ئێزیدی رفێندراون. لەو ژمارەیە تا ئێستا زیاتر لە 3596 کەسیان رزگار کراون و چارەنووسی زیاتر لە 2550 کەسی دیکە هێشتا نادیارە.

نووسینگەی رزگارکردنی رفێندراوە ئێزیدییەکان بەردەوامە لە گەڕان و بەدواداچوون بۆ دۆزینەوەی ئەو رفێندراوانەی تا ئێستا ماونەتەوە، زۆربەی ئەم پرۆسانەش بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان و کەسایەتییە خۆبەخشەکان بەڕێوە دەچن بۆ گەڕاندنەوەی قوربانییان بۆ ناو خێزانەکانیان.