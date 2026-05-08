کەشناسیی هەرێم: سبەی پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: سبەی ئاسمان ساماڵ دەبێت لەگەڵ بوونی هەندێ پەڵەهەوری جیاجیا، هەروەها پلەکانی گەرما بەراورد بە تۆمارەکانی ئەمڕۆ کەمێک بەرزتر دەبنەوە.

هەینی، 8ـی ئایاری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا پێشبینییەکانی بۆ بارودۆخی کەشوهەوای 24 کاتژمێری داهاتوو بڵاو کردەوە.

بە پێی پێشبینییەکان، سبەی شەممە 9ـی ئایاری 2026، ئاسمان ساماڵ دەبێت لەگەڵ بوونی هەندێ پەڵەهەوری جیاجیا، هەروەها خێرایی با، لەسەر خۆ- مامناوەند دەبێت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژەی بەوە کرد، سبەی پلەکانی گەرما بەراورد بە تۆمارەکانی ئەمڕۆ کەمێک بەرزتر دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی بە پلەی سیلیزی:

هەولێر: 26 پلەی سیلیزی

پیرمام: 22 پلەی سیلیزی

سۆران: 23 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 16 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 26 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 26 پلەی سیلیزی

دهۆک: 25 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 26 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 30 پلەی سیلیزی