بەرگریی شارستانی هەرێم هاووڵاتییان ئاگادار دەکاتەوە

بەرگریی شارستانی هەرێمی کوردستان دەڵێت، لە پێنج مانگی سەرەتای ساڵی رابردوو 13کەس خنکان و ئەمساڵیش حاڵەتی خنکان گەیشتووەتە 20 حاڵەت.

سەرکەوت کاڕەش گوتەبێژی بەرگریی شارستانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دووشەممە، 4ـی ئایاری 2026، بە کوردستان24ـی راگەیاند: لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو ئێستا 20 کەس لە هەرێمی کوردستان لە ناوچەی جیا جیا خنکاون.

گوتەبێژی بەرگریی شارستانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەشدا، ساڵی رابردوو تاوەکو ئەمکاتە 13 حاڵەتی خنکان تۆمارکرابوون.

بەرگریی شارستانی هەرێمی کوردستان داوا لە هاووڵاتییان دەکات لەکاتی چوونە گەشت و سەیران نزیکی چەم و رووبارەکان نەبن و پابەندی رێنماییەکانی بەرگریی شارستانی بن.

هاوکات دوێنێ یەکشەممە، سێ هاووڵاتی عەرەب لە زاخۆ لە گۆمێکدا خنکان و هەروەها شەوی هەینی ئۆتومبێلی هاووڵاتییەک کەوتە نێو رووباری گەلی عەلی بەگ و تا ئێستا گەڕان بەدوای سێ منداڵ لە رووباری گەلی عەلی بەگ بەردەوامە.