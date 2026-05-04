راگەیەندراوی کۆبوونەوەی هێز، پارت و دامەزراوە سیاسییەکانی تورکمان و کریستیان

لە سۆنگەی بەرپرسیارێتی نیشتمانیمان و لەپێناو چەسپاندنی بنەماکانی شەراکەتی راستەقینە و پێکەوەژیان، هێز، پارت و دامەزراوەکانی نوێنەری پێکهاتەی کریستیان (کەلدانی، سریانی-ئارامی، ئاشووری و ئەرمەنی) و پێکهاتەی تورکمان، کۆبوونەوەیەکی فراوانیان لە سەنتەری ئەکادیمی کۆمەڵایەتی لە عەنکاوە سازکرد.

دووشەممە 4ـی ئایاری 2026، هێز، پارت و دامەزراوە سیاسییەکانی تورکمان و کریستیان کۆبونەوەیەکیان ساز کرد، لە کۆبوونەوەکەدا باس لە گرنگترین پرسە نیشتمانییەکان و شایستە سیاسییەکانی ئێستا لەسەر ئاستی عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان کرا، بەتایبەتی ئەوانەی پەیوەستن بە پێکهاتەکان (کەمینەکان).

دوای وتووێژێکی چڕ و پڕ، جەخت لەسەر ئەم خاڵانەی خوارەوە کرایەوە:

یەکەم: پێویستی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان:

ئامادەبووان جەخت دەکەنەوە لەسەر گرنگییەکی باڵای کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان وەک دەسەڵاتێکی یاسادانانی دەستووری، و پێویستی دەستپێکردنەوەی دانیشتنەکانی لە زووترین کاتدا، ئەمەش لەپێناو بەهێزکردنی رێڕەوی دیموکراسی، چەسپاندنی بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان، خزمەتکردنی سەقامگیری سیاسی و پێکەوەژیان، و پاراستنی داهاتووی هەرێم لە چوارچێوەی عێراقی فیدراڵدا بەپێی دەستووری هەمیشەیی، وپەلە کردن بە نووسینى دەستورى هەرێمى کوردستان.

دووەم: پاراستنی سیستەمی کۆتا و دابینکردنی مافی پێکهاتەکان:

جەخت کراوەتەوە لەسەر پاراستنی سیستەمی کۆتای تایبەت بە هەردوو پێکهاتەی کریستیان و تورکمان، و گەڕانەوەی ژمارەی کورسییەکان بۆ دۆخی پێشووی لە پەرلەمانی کوردستان کە بریتین لە: { 6 کورسی بۆ پێکهاتەی کریستیان ( 5 کەلدان ئاشوور سریانی و 1 کورسی بۆ ئەرمەن) و 5 کورسی بۆ پێکهاتەی تورکمان}، هەروەها پاراستنی ئەم کورسییانە بەجۆرێک کە نوێنەرایەتییەکی راستەقینە و دادپەروەرانە مسۆگەر بکات، ئەویش لە رێگەی سنووردارکردنی دەنگدان بۆ کورسییەکانی کۆتا تەنها لەلایەن رۆڵەکانی هەر پێکهاتەیەکەوە بێت، لە رێگەی دروستکردنی تۆمارێکی تایبەتی دەنگدەران بۆ ئەو هاوڵاتییە کریستیان و تورکمانانەی ئارەزووی هەڵبژاردنی نوێنەرانی راستەقینەی خۆیان دەکەن.

سێیەم: بەشداریکردن لە پێکهێنانی حکوومەتی فیدراڵی عێراقی:

ئامادەبووان جەخت دەکەنەوە لەسەر گرنگی مسۆگەرکردنی بەشدارییەکی کارای پێکهاتەکانی کریستیان و تورکمان لە پێکهاتەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ لە بەغدا، بە پشتبەستن بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران و رێزگرتن لە شایستە هەڵبژاردنەکان و ژمارەی کورسییەکانی ئەم پێکهاتانە وبە پێی ئەو فراکسێونە کە زۆرینەى کورسی بەدەست هێناوە، بەجۆرێک کە رەنگدانەوەی بنەمای شەراکەتی نیشتمانی و نوێنەرایەتی راستەقینە بێت، لە سەر ئاستى هەرێم وعێراق.

چوارەم: نوێنەرایەتیکردن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان:

ئامادەبووان جەخت دەکەنەوە لەسەر پێویستی بەردەوامبوون و مسۆگەرکردنی نوێنەرایەتییەکی دادپەروەرانە بۆ هەردوو پێکهاتەی کریستیان و تورکمان لە پێکهاتەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەجۆرێک کە لەگەڵ مێژوو و پێگەی نیشتمانییان بگونجێت و مۆدێلی پێکەوەژیان و فرەیی لە هەرێمدا بەهێزتر بکات.

پێنجەم: پەیامێک بۆ سەرکردایەتییە سیاسییەکان:

ئامادەبووان ئەم راگەیەندراوە ئاراستەی رای گشتی عێراق و کوردستان و سەرکردایەتییە سیاسییەکان دەکەن، لە سەرووی هەمووشیانەوە:

- سەرۆک مەسعود بارزانی.

- سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان.

- سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

- سەرۆک وەزیرانی راسپێردراو لە حکوومەتی فیدراڵ.

- دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەندامانی.

- سەرۆکایەتی کاتیی پەرلەمانی کوردستان و ئەندامانی.

داواکارین بەدەم ئەم داواکارییە رەوایانەوە بێن و پێکەوە کار بکەین بۆ چەسپاندنی سەقامگیری سیاسی و دادپەروەری، و پاراستنی مافی هەموو پێکهاتەکان بێ جیاوازی لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا.

لە کۆتاییدا، ئامادەبووان پابەندبوونی خۆیان بە کاری نیشتمانی هاوبەش و بەهاکانی پێکەوەژیانی ئاشتییانە و بەرگریکردن لە مافە دەستوورییەکانی پێکهاتەکان دووپات دەکەنەوە، بەو ئاراستەیەی خزمەت بە بەرەوپێشبردنی عێراق و هەرێمی کوردستان و چەسپاندنی دیموکراسی و جێبەجێکردنی بێلایەنانەی دەستوور بکات و ئامادەبووان شاندێک پێکدەهێنن بۆ سەردانى لایەن و سەرکردایەتیەکانى کوردستانى و عێراقى بۆ ئەم مەبەستە.