لە هەولێر چلەی ماتەمینی هونەرمەند و دەرهێنەر مەهدی ئومێد بەڕێوەەچێت

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری هەولێر، بە هاوکاریی بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، چلەی ماتەمینی هونەرمەند و دەرهێنەری سینەمایی مەهدی ئومێد، لە هەولێر لە گۆڕستانی کەسنەزان سەر گڵکۆی هونەرمەند بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 5ی ئایاری 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "ئێمە ئامانجمان لەم چلەی ماتەمینییە لەسەر گۆڕەکەی، دووپاتکردنەوەی رێز و وەفا و گرنگیدانە بە هونەری سینەما بەتایبەتی کە بەڕێزیان رێچکەشکێنەر و مامۆستا و دامەزرێنەری سینەمای کوردی بوون لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆیە هەموو هونەرمەندان لەشاری هەولێر و شار و شارۆچکەکانی کوردستان بانگهێشتکراون و لەسەر گڵکۆی هونەرمەند رێز و وەفا دەنوێنین و مۆم بۆ رۆحی پاکی ئەو هونەرمەندە پێبکەین و گوڵی رێز و وەفا و پڕ جوانی و داهێنان لەسەر گڵکۆی هونەرمەند مەهدی ئومێد دابنێین.

شاخەوان مستەفا گوتیشی، "لەوێدا جارێکی دیکە بەڵێن بە رۆحی پاکی ئەو هونەرمەندە دەدەین کە ئێمە گرنگی بە سینەمای کوردی دەدەین و درێژەپێدەری ئەو پێگەیە دەبین کە بەڕێزیان لەسەرەتادا سینەمایان هێنایە ناو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئێستا چەندین قوتابی خۆی درێژە بەو رێچکەیە دەدەن و خۆم وەکو بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر، یەکێکم لە قوتابییەکانی هونەرمەندی کۆچکردوو مەهدی ئومێد."

شاخەوان مستەفا باس لە گرنگی ئەو یادە دەکات و دەڵێت، "ئەمە یادێکی دڵخۆشکەرە، نەک وەکو ماتەمینییەک، چونکە ئەو بیرمەندە گەورانە رەنگە بە جەستە لێمان دووربکەونەوە، بەڵام بە گیان و رۆح و هەست لەگەڵ ئێمەدا دەمێننەوە و بەردەوام دەبن، وە ئێمەش درێژەپێدەری ئەو رێچکەیە دەبین و هەوڵ دەدەین لە هەنگاوێک بۆ هەنگاوی داهاتوو گەورەتر و باڵاتری بکەین."

شاخەوان مستەفا ئاماژەی بەوەش دا، "بەناوی بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، سەری رێز و وەفاداری بۆ رۆحی پاکی دکتۆر مەهدی ئومێد دادەنوێنین و هیوای تەمەن درێژی بۆ خانەوادە هونەرییەکەیان دەخوازین، دڵنیابن یاد و وەفای ئەو هونەرمەندە ئازیزە بۆ هەمیشە لە هزر و فکرمان دەمێنێتەوە و بۆ هەمیشە لەیادی ناکەین."

مەهدی ئومێد یەکێک بوو لە دەرهێنەرە هەرە دیار و پێشەنگەکانی سینەمای کوردی، لە ساڵی 1955 لە شاری کەرکووک لەدایکبووە و بە ڕەچەڵەک خەڵکی رواندز بوو، بۆ ماوەیەکی درێژ لەگەڵ خێزانەکەی لە وڵاتی سوید نیشتەجێ بووە، بەڵام لە ساڵی 2000ەوە گەڕایەوە نیشتمان و لە شاری هەولێر گیرسایەوە بۆ ئەوەی بەردەوامی بە کارە هونەرییەکانی بدات.

ئەم هونەرمەندە خاوەنی چەندین بەرهەمی سینەماییە، بەڵام فیلمی "تونێل" کە لە ساڵی 1990 بەرهەمی هێناوە، بە یەکێک لە شاکارە هەرە تایبەتەکانی مێژووی سینەمای کوردی دادەنرێت و شوێنپەنجەی روونی لەو بوارەدا بەجێهێشتووە.

مەهدی ئومێد، هونەرمەند و دەرهێنەری سینەمایی، لە 28ی ئاداری 2026، بە جەڵتەی مێشک، بۆ ئەبەد چاوەکانی نوقاند و ماڵئاوایی لە دونیا جوانەکەی سینەمای کوردی کرد.