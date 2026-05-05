بڕی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی کوردستان زیاد کرا

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو رایدەگەیەنێت، بڕی وەرگرتنی گەنمی هەرێمی کوردستان لە لایەن بەغداوە بۆ 400 هەزار تۆن زیاد کراوە، بەڵام ئەم بڕە قبووڵکراو نییە و بەراورد بە بەرهەمی پێشبینیکراوی ئەمساڵ زۆر کەمە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 05ـی ئایاری 2026، د. زێدا محەممەد، بەڕێوەبەری گشتیی پلانادان و بەدواداچوون لە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، لە کۆبوونەوەی دوێنێ دووشەممەی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووریی عێراق کە بە سەرپەرشتیی محەممەد شیاع سوودانی بەڕێوەچوو؛ بڕیار دراوە بڕی وەرگرتنی گەنمی هەرێمی کوردستان لە 292 هەزار تۆنەوە بۆ 400 هەزار تۆن زیاد بکرێت.

د. زێدا دووپاتی کردەوە، کۆبوونەوەکە بەبێ بەشداریی هیچ نوێنەرێکی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو و دوای ئەوەی بڕیار لەسەر بڕە نوێیەکە دراوە، بە شێوەیەکی فەرمی ئاگادار کراونەتەوە.

ئەو بەرپرسەی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی جەختی کردەوە، "ئێمە ئەم بڕەشمان پێ زۆر کەمە و قبووڵی ناکەین؛ هەموو هەوڵێکی خۆمان دەخەینە گەڕ لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق تا بڕەکە زیاتر بکەین، چونکە بڕەکە بەروارد بە بەرهەمی ئەمساڵی جووتیارانی هەرێمی کوردستان کە پێشبینی دەکەین سەرووی یەک ملیۆن و نیو تۆن بێت، زۆر کەمە".

د. زێدا محەممەد ئەوەشی خستە روو "ساڵی رابردوو، کە لە رووی کشتوکاڵییەوە بە 'وشکەساڵی' هەژمار کرابوو، 400 هەزار تۆن گەنم لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەرگیرابوو، بەڵام ئەمساڵ بەرهەمەکە زۆر زیاترە، بۆیە داوا دەکەین، زیاتر لە 400 هەزار تۆن گەنم وەربگیرێت".

لەبارەی نرخی گەنمەکەش، ئەو بەرپرسە باسی لەوە کرد، "ئەمساڵ بۆ هەر تۆنێک گەنم 700 هەزار دینار دیاری کراوە، لە کاتێکدا ساڵی رابردوو، بۆ هەر تۆنێک 850 هەزار دینار بوو؛ ئەمەش زیانێکی دیکەیە بەر جووتیارانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەوێت".

حکوومەتی عێراق ساڵانە بە پاساوی گەیشتن بە ئاستی خۆبژێویی ناوخۆیی، پشکی هەرێمی کوردستان لە وەرگرتنی گەنم کەم دەکاتەوە و ئەمەش زیانێکی زۆر بە کەرتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت.