هەولێر.. یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردستان ژینگەی جوان بەڕێوەدەچێت

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردستان ژینگەی جوان، لەژێر درووشمی "مرۆڤ هەڵقوڵاوی ژینگەیەتی"، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 5ی ئایاری 2026، پشتیوان عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری فێستیڤاڵەکە بە کوردستان24ی گوت، "ئەم فێستیڤاڵە رووداوێکە کە بە شێوەیەکی نوێ و هەستیار گرنگی بە پاراستنی ژینگە و سروشتی کوردستان دەدات و تێیدا نزیکەی 18 کورتە فیلمی هونەری، تۆماری و پڕۆمۆ پیشان دەدرێن. ئەم بەرهەمانە هەوڵ دەدەن لە رێگەی هونەرەوە هۆشداری و هۆشمەندی ژینگەیی بڵاو بکەنەوە و کۆمەڵگە هان بدەن بۆ پاراستنی ژینگە."

پشتیوان عەبدوڵڵا گوتیشی، "فێستیڤاڵەکە تەنیا نمایشکردنی فیلم نییە، بەڵکو بەرنامەیەکی گەورەی کۆمەڵایەتی و ژینگەیی لەخۆدەگرێت. لەم چوارچێوەیەدا، هونەرمەندان و ئەستێرەکانی سەرجەم شارەکانی کوردستان میوانداری دەکرێن و بەشدار دەبن لە چالاکییەکانی وەکو، چاندنی دار، هەڵمەتی پاککردنەوەی ژینگە و کۆکردنەوەی پاشماوەکان. ئەم چالاکیانەش دواتر لە بەرنامەیەکی تایبەتدا لە تەلەفیزیۆن پەخش دەکرێن، بۆ ئەوەی پەیامی پاراستنی ژینگە بگەیەنرێت بە ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیان."

بەڕێوەبەری فێستیڤاڵەکە لەرووی هونەرییەوە باس لە فێستیڤاڵەکە دەکات و دەڵێت، "لە رووی هونەرییەوە، فێستیڤاڵەکە لەلایەن دوو لێژنەی تایبەتی پێشکەوتوو هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت و سێ خەڵاتی سەرەکی بە باشترین سێ بەرهەم دەدرێت. ئەمەش هاندەرێکی گرنگە بۆ فیلمسازان بۆ ئەوەی کارەکانیان بە شێوەیەکی بەهێزتر و کاریگەرتر پێشکەش بکەن."

پشتیوان عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوەش دا، "ئامانجی سەرەکی ئەم فێستیڤاڵە، جگە لە پاراستنی ژینگە و دڵخۆشکردنی خەڵک، پیشاندانی روویەکی تری کوردستانە، روویەکی پڕ لە ژیان، جوانی و پێکەوە ژیان. پەیامێک کە دەڵێت بەردەوامی و گەشەپێدان دەتوانن لە هەموو دۆخێکدا بەردەوام بن، و هیچ شەڕ و ململانێیەک ناتوانێت ئیرادەی ژیان لای مرۆڤی کورد بشکێنێت."

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردستان ژینگەی جوان، بەبەشداریەبەشداری 18 کورتەفیلمی هونەری، بڕیارە 21ی ئایاری 2026 لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما بەڕێوەبچێت و ماوەی دوو رۆژ بخایەنێت.