پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆ، نرخی تەماتەی هەرزان کردووە

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر رایدەگەیەنێت، هۆکاری هەرزانبوونی نرخی تەماتە لە بازاڕەکاندا بۆ پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆیی دەگەڕێتەوە، جەختیش دەکاتەوە بۆ پشتگیریکردنی جووتیاران، هاوردەکردنی ئەو بەرهەمە قەدەغە یان سنووردار دەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 05ی ئایاری 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر سەبارەت بە رەوشی بازاڕ و هەرزانبوونی نرخی تەماتە، بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، هۆکاری سەرەکی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، ئێستا سەرەتای وەرزی پێگەیشتنی تەماتەیە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان، هاوکات لە شارەکانی دیکەی عێراقیش بەرهەمەکە پێگەیشتووە.

هێمن سەید موراد ئاماژەی بەوە دا، بەپێی یاسای بازاڕ کاتێک بەرهەمی کشتوکاڵی ناوخۆیی دەگاتە قۆناغی پێگەیشتن و دەخرێتە بازاڕەکانەوە، راستەوخۆ دەبێتە هۆی هاوسەنگبوونی نرخەکان.

لەبارەی رێکارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ پاراستنی ساغبوونەوەی بەرهەمی ناوخۆیی، هێمن سەید موراد جەختی کردەوە، لەگەڵ پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆدا، پێویستە کۆنترۆڵی خاڵە سنوورییەکان و هاوردەکردن بکرێت.

هێمن سەید موراد ئەوەشی خستە روو، لەو کاتانەدا هاوردەکردنی بەرهەمی دەرەکی قەدەغە یان سنووردار دەکرێت، یانیش باجی دەخرێتە سەر. هێمن سەید موراد گوتی، هەموو ئەمانە دەبنە پاڵپشتییەکی گرنگ بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمی جووتیارانی ناوخۆ و رێگریکردن لە زەرەر و زیانەکانیان.

ساڵانە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆییدا، بڕیاری قەدەغەکردنی هاوردەکردنی تەماتە و چەندین جۆری سەوزەواتی دیکە لە دەروازە سنوورییەکانەوە دەردەکات. ئامانج لەم هەنگاوە پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی و ساغکردنەوەی رەنجی جووتیارانە لە بازاڕەکاندا.

بە پێچەوانەشەوە لە وەرزی زستان و بەهاردا بەهۆی کەمبوونەوەی بەرهەمی ناوخۆیی و گرانبوونی نرخەکان لە بازاڕدا، وەزارەتی کشتوکاڵ بڕیاری هەڵگرتنی قەدەغەی هاوردەکردن دەدات بۆ ئەوەی هاوسەنگی لە نرخەکاندا دروست ببێت و بارگرانی لەسەر شانی هاووڵاتییان کەم ببێتەوە. ئەم رێکارانە بەشێکن لە ستراتیژیی کابینەی نۆیەمی حکوومەت بۆ بەهێزکردنی کەرتی کشتوکاڵ و فرەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات.