بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر، هۆشداری دەداتە هاووڵاتییان و گەشتیاران کە لەکاتی گەشت و سەیرانەکانیاندا، بە هیچ شێوەیەک لەو شوێنانە مەلە نەکەن کە قەدەغەکراون، بۆ ئەوەی لە ڕووداوی دڵتەزێن بەدوور بن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 7ـی ئایاری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا داوای لە هاووڵاتییان کرد، لە نزیک بەنداو، چەم و رووبارەکان ئاگاداری خۆیان بن.

بەرگریی شارستانیی هەولێر مەترسییەکانی مەلەکردن لە بەنداو و گۆماوەکان بەمشێوەیە دەخاتەڕوو:

_قووڵیی نادیار: زۆرجار قووڵیی ئاوی بەنداوەکان یەکسان نییە و لەناکاو قووڵ دەبن، ئەمەش دەبێتە هۆی شڵەژان و خنکانی مەلەوانەکە.

_ساردیی ئاو: پلەی گەرمیی ئاوی بنەوە زۆر نزمە، ئەمەش دەبێتە هۆی گرژبوونی ماسولکەکان و لەدەستدانی توانای جووڵە.

_قوڕ و لیتە: بنکەی زۆربەی بەنداوەکان پڕە لە قوڕ و لیتە، کە وەک تەڵە کار دەکەن و قاچی مەلەوانەکە بەرەو خوارەوە رادەکێشن.

هەروەها ئاماژە بەوەش دراوە کە هۆکارە ژینگەییەکان مەترسییەکی گەورەن لە رووبار و چەمەکاندا، لەوانە:

تەوژمی ژێر ئاو: رەنگە رووی ئاوەکە ئارام دیار بێت، بەڵام لە ژێرەوە تەوژمێکی بەهێز هەبێت کە مرۆڤ رابماڵێت.

پاشماوە و دارودەپەڕ: هەبوونی تەل، بەردی تیژ، یان لقی دار لە ناو ئاوەکەدا، کە دەبنە هۆی برینداربوون یان گیرخواردنی مەلەوانەکە.

ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهار و هاوین، ژمارەیەکی زۆر لە هاووڵاتییان ڕوو لە ناوچە گەشتیارییەکان دەکەن، بەڵام بەهۆی پابەندنەبوون بە ڕێنماییەکان و مەلەکردن لە شوێنە قەدەغەکراوەکاندا، چەندین کارەساتی مرۆیی و رووداوی خنکان تۆمار دەکرێن.