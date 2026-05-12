خشتەی دابەشکردنی مووچەی مانگی نیسان بڵاو کرایەوە

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان خشتەی دابەشکردنی مووچەی بڵاو کردەوە

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، سبەی چوارشەممە 13ـی ئایاری2026، دەست بەدابەشکردنی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت و ڕۆژی شەممە 16ـیی ئایاری 2026 کۆتایی بەدابەشکردنی مووچە دێت.

لە راگەیەندراوەکەدا وەزارەتی دارایی هۆشداریی دەداتە هاووڵاتییان و رایگەیاندووە، لەگەڵ ئەوەی بەپێی خشتەکە مووچەی خانەنشینانی سەربازی بە شێوەی کاش ڕۆژی پێنج شەممە دابەش دەکرێت، بەڵام ئەو خانەنشینانەی لەڕێی پرۆژەی هەژماری من مووچە وەردەگرن دەتوانن سبەی چوار شەممە مووچەکانیان لە رێی ئامێرەکانی راکێشانی پارە ( ATM ) وەربگرن.

هەر ئەمڕۆ سێشەممە، وەزارەتی دارایی و ئابووری لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند دوایین گوژمەی تەمویلی مووچەی مانگی نیسان (4)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق".

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، سەرجەمی مووچەی مانگی نیسان (چوار) بە هەردوو گوژمەکەوە کە لە لایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە نێردراوە، گەیشتووەتە 961 ملیار و 736 ملیۆن دینار.

وەزارەتی دارایی و ئابووری باسی لەوەش کردووە، هاوشێوەی مانگەکانی رابردوو لەگەڵ گەیشتنی تەمویلی مووچەی مانگی نیسان، وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ بڕی 16 ملیار و 624 ملیۆن و 814 هەزار و 478 دیناری لە تەمویلی مووچەی مانگی نیسان نەناردووە کە بریتییە لە شایستەی مووچەی مانگەکانی رابردووی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی.