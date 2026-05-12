وەزارەتی دارایی بڕیاری یەکخستنی هەردوو بانکی حەمرین و بنەسڵاوەی دەرکرد

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوبەرایەتی گشتی بانکە بازرگانییەکان لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، ئاگاداریی سەرجەم خانەنشینان دەکاتەوە و دەڵێت: لەم مانگەوە مووچەکانیان لە بانکی حەمرینەوە دەگوازرێتەوە بۆ سەر بانکی بنەسەڵاوە.

سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، بەڕێوبەرایەتیی گشتیی بانکە بازرگانییەکان لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، لە چوارچێوەی سیاسەتی وەزارەتەکە بە مەبەستی رێکخستنەوەو یەکخستنی بانکە حکوومیەکان کە ماوەی چەند مانگێکە دەستی پێکردووە ، بڕیاری یەکگرتنی بانکی حەمرین لەگەڵ بانکی بنەسڵاوە لە شاری هەولێر دەرچووە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە دەڵێت: لەمەودوا کارەکانی بانکی حەمرین دەگوازرێتەوە بۆ سەر بانکی بنەسڵاوە.

بەڕێوبەرایەتیی گشتیی بانکە بازرگانییەکان، لە راگەیەنراوەکەدا، ئاگاداریی سەرجەم ئەو خانەنشینانە دەکاتەوە کە لە ماوەی رابردوودا مووچەکانیان لە بانکی حەمرین وەرگرتووە و رایگەیاند، لەم مانگەوە مووچەکانیان دەگوازرێتەوە سەر بانکی بنەسڵاوە و دەتوانن بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگی نیسان سەردانی بانکی بنەسڵاوە بکەن.

سبەی چوارشەممە 13ـی ئایاری 2026، دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت و ڕۆژی شەممە 16ـیی ئایاری 2026 کۆتایی بەدابەشکردنی مووچە دێت.