ئێران: کێڵگەی پارسی باشوور لە ماوەی دوو ساڵدا بە توانایەکی زیاترەوە بنیات دەنێینەوە

پێش کاتژمێرێک

لیژنەی وزە لە پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، تا پێش دەسپێکردنی وەرزی سەرما نیوەی کارەکانی نۆژەنکردنەوەی کێڵگەکانی غازی پارس جنوبی تەواو دەبن، داواش لە هاووڵاتییان دەکات بۆ پووچەڵکردنەوەی پلانی دوژمنان دەست بە بەکارهێنانی وزەوە بگرن.

دووشەممە 18ی ئایاری 2026، ئیسماعیل حوسێنی، گوتەبێژی لیژنەی وزە لە پەرلەمانی ئێران، پلانێکی گشتگیری بۆ بنیاتنانەوە و نۆژەنکردنەوەی ژێرخانە زیانلێکەوتووەکانی کەرتی نەوت و پترۆکیمیایی لە ناوچەی ستراتیژیی "پارس جنوبی" راگەیاند، کە بەهۆی هێرشەکانەوە زیانیان بەرکەوتبوو.

حوسێنی لە پەراوێزی سەردانی شاندێکی پەرلەمان بۆ ناوچەی ئابووریی پارس جنوبی ئاماژەی بەوە کرد، پڕۆسەی بنیاتنانەوەکە بە تەواوی پشت بە زانست و پسپۆڕانی ناوخۆیی و ئامێری دروستکراوی ئێران دەبەستێت. گوتیشی: "ئەم ناوەندانە بە دیزاین و تەکنەلۆژیایەکی نوێ و بە توانایەکی بەرهەمهێنانی زیاتر لە پێشوو، دەگەڕێنەوە ناو خولی کارکردن."

گوتەبێژی لیژنەی وزە وادەی تەواوبوونی کارەکانی ئاشکرا کرد و رایگەیاند، پێشبینی دەکرێت تاوەکو پێش دەسپێکردنی وەرزی سەرما، 50%ی کارەکانی بنیاتنانەوە تەواو بکرێن؛ هاوکات تەواوی پڕۆسەی لادانی داروپەردوو و نۆژەنکردنەوەی گشتگیری ژێرخانەکان، زۆرترین ماوەی دوو ساڵی بۆ دیاری کراوە.

لە بەشێکی دیکە قسەکانیدا، حوسێنی داوای لە گەلی ئێران کرد کە لەم "جیهادی بنیاتنانەوەیەدا" هاوکار بن لە رێگەی کەمکردنەوە و دەستپێوەگرتن بە بەکارهێنانی غاز و وزە، تاوەکو "پلانەکانی دوژمن بۆ تێکدانی سووڕی بەرهەمهێنان پووچەڵ بکرێنەوە."

ئەم بەرپرسەی پەرلەمان ئاماژەی بە داواکارییەکانی کارمەندانی کەرتی نەوتیش کرد، بەتایبەت پرسی مووچە و پاداشتی کۆتایی خزمەتی خانەنشینان. رایگەیاند، لیژنەکەیان لە رێگەی حکوومەت و پەرلەمانەوە کار دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە و بەرزکردنەوەی ورەی کارمەندان لەم بارودۆخە هەستیارەدا.

چوارشەممە، 18ی ئاداری 2026، ئیحسان جەهانیان، جێگری پارێزگاری بوشەهر لە باشووری ئێران بە میدیاکانی وڵاتەکەی راگەیاند، بەشێک لە دامەزراوە گازییەکانی ناوچەی ئابووری وزەی پارسی باشوور لە عەسەلوویە، لە رێگەی چەند مووشەک و پاشماوەی جەنگییەوە بۆردوومان کران.

کێڵگەی پارسی باشوور نزیکەی 70%ی پێداویستی گازی ناوخۆیی ئێران دابین دەکات و بەشێکی سەرەکییە لە ئابووری ئەو وڵاتە. جێی وەبیرهێنانەوەیە، ئیسرائیل پێشتریش لە حوزەیرانی 2025 و لە کاتی جەنگی 12 رۆژەی نێوانیان، چەند دامەزراوەیەکی گازی ئێرانی لەم ناوچەیەدا کردبووە ئامانج.