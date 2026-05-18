هۆشیار سیوەیلی: دەخوازین پارتی و یەکێتی زیاتر لە یەکتر نزیک ببنەوە

بەرپرسی پەیوەندییەكانی دەرەوەی پارتی دیموكراتی كوردستان ئاماژە بەوە دەکات، پرۆسەی پێكهێنانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان گەیشتووەتە دۆخی چەقبەستوویی و دەخوازێت پارتی و یەکێتی زیاتر لە یەکتر نزیک ببنەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، هۆشیار سیوەیلی بەرپرسی پەیوەندییەكانی دەرەوەی پارتی دیموكراتی كوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا بۆ ژمارەیەک میدیا قسەی کرد و بە کوردستان24ـی راگەیاند: پرۆسەی پێكهێنانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان گەیشتووەتە دۆخی چەقبەستوویی "دەزانین گەیشتوونەتە قۆناغی چەقبەستوویی دەربارەی پێکهێنانی حکوومەت هیوادارین ئەو دەستپێشخەرییەی کراوە هەرێمی کوردستان لەم قۆناغی چەقبەستوویە رزگار بکات".

بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی دەخوازێت پارتی و یەکێتی زیاتر لەیەکتر نزیک ببنەوە و کابینەی نوێی هەرێمی کوردستان دەستبەکاربێت و پەرلەمان کارا بکرێتەوە و دەڵێت" دەخوازین پارتی و یەکێتی زیاتر لە یەک نزیک بکاتەوە و ئەنجامەکەی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێم بێت و هەموو لایەک لەخۆ بگرێت".

هاوکات ئەمڕۆ دووشەممە، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پێشوازی لە سەلاحەددین بەهائەددین ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان كرد.

لە کۆبوونەوەکەدا، دۆخیی گشتی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەكە تاوتوێ کرا.

ئاماژە بەوەش کراوە، هەردوولا جەختیان لە گرنگیی کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و دامەزراوە یاسایی و دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان کردەوە .