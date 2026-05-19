عەدنان موفتی: دەبێت پەرلەمانی کوردستان بە زووترین کات کۆببێتەوە

سەرۆکی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان هۆشداری لە دۆخی چەقبەستووی سیاسیی هەرێمی کوردستان دەدات و رایدەگەیەنێت، دەبێت پەرلەمان بە زووترین کات کارا بکرێتەوە و نابێت بە هیچ شێوەیەک بیر لە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن بکرێتەوە. هەروەها داواش دەکات مەکتەبی سیاسیی پارتی و یەکێتی لەسەر ئاستی باڵا کۆببنەوە و کێشەکان چارە بکەن.

سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، عەدنان موفتی، سیاسەتمەدار و سەرۆکی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان، بە بۆنەی تێپەڕینی 34 ساڵ بەسەر یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 1992، تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند: کە ئەو هەڵبژاردنە بەهۆی یەکڕیزیی گەلی کورد و هەبوونی "بەرەی کوردستانی"ـیەوە سەرکەوتنی گەورەی بەدەستهێنا، کە ئەگەر ئەو یەکڕیزییە نەبووایە، دوای راپەڕینی مەزنی 1991 ئەو ئاواتە نەدەهاتە دی.

ئەو سیاسەتمەدارە باسی لە وێستگە مێژووییەکانی یەکڕیزیی کورد کرد و گوتی: "ئیرادەی پێکەوەژیان و یەکڕیزی دوای شەڕی ناوخۆ، وای کرد پەرلەمان کارا بکرێتەوە، هەر هەمان یەکڕیزی لە ساڵی 2003 وای کرد پرۆسەی لەناوبردنی رژێم سەرکەوێت و مافەکانی گەلەکەمان لە دەستووردا جێگیر بکرێن. تەنانەت هەمان ئیرادە بوو کە هەردوو ئیدارەی هەرێمی کوردستانی یەکخست و حکوومەتێکی یەکگرتووی لێ پێکهات."

عەدنان موفتی رەخنەی توند لە دۆخی ئێستای پرۆسەی سیاسی دەگرێت و رایدەگەیەنێت: "بەداخەوە ئێستا هەموو حزبەکان تا حەدێکی زۆر پابەند نین بەو بنەما سەرەکییانەی کە خواستی گەلی کوردە، بۆ ئەوەی بتوانن بەسەر ناخۆشییەکاندا سەرکەون و کۆتایی بە ناکۆکییەکان بهێنن."

سەبارەت بە دواکەوتنی پرۆسەی سیاسی دوای هەڵبژاردن، سەرۆکی پێشووتری پەرلەمان نیگەرانیی خۆی دەربڕی و گوتی: "ئێستا ساڵ و نیوێکە هەڵبژاردن کراوە، بەڵام تا ئێستا دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان هەڵنەبژێردراوە و پەرلەمان کارا نەکراوەتەوە. ئەمەش بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ناکۆکیی ناوماڵی کورد، هەروەها بەشێکی دیکەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناحەزانەی کە نایانەوێت کورد سەرکەوتوو بێت."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، عەدنان موفتی داوای لە حزبە سیاسییەکان کرد دەرس لە هەڵەکانی رابردوو وەربگرن و گوتی: "ئەمڕۆ خەڵک داوای یەکڕیزی و چاککردنی بژێویی خۆیان دەکەن. ئەگەر ناوماڵی کورد یەکگرتوو نەبێت و پێکەوە خەبات نەکەین، ئەستەمە بتوانین داواکارییەکانی خەڵک جێبەجێ بکەین."

ئەو داوای لە ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان کرد کە بە زووترین کات بەسەر کۆسپەکاندا زاڵ بن، پەرلەمان کارا بکەنەوە و حکوومەتی نوێ پێکبهێنن، چونکە وەک خۆی دەڵێت: "تەنیا بەو رێگەیە دەتوانین بە یەک وتاری سیاسی لەگەڵ بەغدا مامەڵە بکەین."

سەبارەت بە گرژییەکانی نێوان دوو هێزە سەرەکییەکە، موفتی پێشنیازی چارەسەری کرد و جەختی کردەوە: "دەبێت مەکتەبی سیاسیی پارتی و یەکێتی لەسەر ئاستی باڵا کۆببنەوە و کێشەکانیان چارە بکەن. ئەو دۆخە تەنیا بەوە چارە دەبێت کە مامەڵە لەگەڵ واقیع بکرێت، نەک ویستی حزبێک یان کەسێک، چونکە بە ویستی شەخسی و حزبی ناگەینە ئەنجام."

عەدنان موفتی دژی بیرۆکەی هەڵبژاردنی پێشوەختە یان دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن وەستایەوە و هۆشداری دا: "دەبێت پەرلەمان بە زووترین کات کۆببێتەوە، نابێت بە هیچ شێوەیەک بیر لە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن بکرێتەوە، چونکە ئەم هەنگاوە ناکۆکییەکان زیاتر و قووڵتر دەکات."

ئەو سیاسەتمەدارە تیشکی خستە سەر پێگەی لاوازی کورد لە کایەی سیاسیی عێراقدا و گوتی: " لەو ماوانەی کۆتایی لەبەر ئەوەی یەکگرتوو نەبووین، لە بەغدا دەوری باشمان نەبینیوە. ئەدای حزبە کوردییەکان لە پەرلەمانی عێراق وەک پێویست نییە و یەکهەڵوێست نەبوون، بەڵکو بە داخەوە گرژییەکانی ناوخۆی هەرێمیشیان بردووەتە ناو پەرلەمانی عێراقەوە."

موفتی دووپاتی کردەوە کە هەمیشە دەبێت کێشەکان بە لێکتێگەیشتن و دیالۆگ چارە بکرێن و بەرژەوەندیی گەل لە پێش هەموو شتێکەوە بێت.