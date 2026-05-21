هەولێر.. خەڵاتەکانی یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی "کوردستان ژینگەی جوان" دابەشکران

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لەچوارچێوەی پڕۆژەی سینەما و جەماوەر، یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی "کوردستان ژینگەی جوان" لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما بەڕێوەچوو.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 21ی ئایاری 2026، پشتیوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فێستیڤاڵەکە بە کوردستان24ـی گوت، "لە کۆتایی چالاکییەکانی فێستیڤاڵەکەدا، چوار خەڵاتی سەرەکیی بەسەر فیلمە بەشداربووەکاندا دابەش کران، کە تیایاندا فیلمی "بێ ئاماژە" لە دەرهێنانی هێڤار عومەر توانی خەڵاتی باشترین فیلم بەدەستبهێنێت، بەهۆی شێوازی دەرهێنان و ناوەڕۆکی جیاواز و کاریگەری هونەرییەکەی. هەروەها، خەڵاتی باشترین فیلمی فێستیڤاڵ درا بە فیلمی "نۆبڵ بوەستە" لە دەرهێنانی محەمەد دەبەندیخان، کە بە هۆی توانای چیرۆکگێڕی و خستنەڕووی بابەتێکی مرۆیی، سەرنجی لێژنەی دادوەران و بینەرانی بۆ خۆی راکێشا."

پشتیوان عەبدوڵڵا گوتیشی، "لە بەشی دۆکیۆمێنتاریدا، فیلمی "باڵندەکانی کوردستان" سەرکەوتوو بوو و خەڵاتی باشترین فیلمی دۆکیۆمێنتاریی بەدەستهێنا، کە بە شێوەیەکی هونەری و راستگۆیانە ژیان و سروشتی کوردستانی خستبووە بەرچاو. لە هەمان کاتدا، خەڵاتی تایبەتی فێستیڤاڵ پێشکەش کرا بە دەرهێنەر زمناکۆ هیدایەت، وەک رێزلێنانێک بۆ بەشداری و هەوڵە هونەرییەکانی لە بواری سینەمادا."

سەرۆکی فێستیڤاڵەکە باسی لە ئامانجی بەڕێوەچوونی ئەو چالاکییە سینەماییە کرد و دەڵێت، "ئامانجی سەرەکی ئەم فێستیڤاڵەکە ئەوە بوو کە جگە لە پاراستنی ژینگە و دڵخۆشکردنی خەڵک، پیشاندانی روویەکی تری کوردستانە، روویەکی پڕ لە ژیان، جوانی و پێکەوە ژیان. پەیامێک کە دەڵێت بەردەوامی و گەشەپێدان دەتوانن لە هەموو دۆخێکدا بەردەوام بن، و هیچ شەڕ و ململانێیەک ناتوانێت ئیرادەی ژیان لای مرۆڤی کورد بشکێنێت."

یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی "کوردستان ژینگەی جوان"، لەژێر دروشمی "مرۆڤ هەڵقوڵاوی ژینگەیەتی"، لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما بەڕێوەچوو و ماوەی دوو رۆژ بەردەوام بوو.