شاعیرێکی کورد لە چوارەمین رووداوی جیهانی شیعر لە ئیکوادۆر خەڵاتیی پێبەخشرا

محەمەد پاکژ، شاعیری کورد، لە چوارەمین رووداوی جیهانی شیعر، کە لەلایەن رێکخراوی هونەری و ئەدەبی ئەمازۆن، لە ئیکوادۆری ئەمریکای لاتین رێکخرابوو، خەڵاتی رێزلێنانی پێبەخشرا.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 21ی ئایاری 2026، محەمەد پاکژ، شاعیری کورد، دەربارەی بەشداریکردنی لەو رووداوە جیهانییە بە کوردستان24ی گوت، "ئەم فێستیڤاڵە جیهانییە، کە ئەمساڵ بە تایبەتی بۆ رێزلێنان لە دایک و پیرۆزیی رۆڵی ژن لە ژیان و کۆمەڵگەدا تەرخان کرابوو، بە بەشداری 947 شاعیر لە 70 وڵاتی جیهان بەڕێوەچوو. فێستیڤاڵەکە تەنیا چالاکییەکی ئەدەبی نەبوو، بەڵکو بووە فەزایەکی فراوان بۆ ناسینەوەی شاعیران، گۆڕینەوەی ئەزموون و نزیکبوونەوەی کولتوورەکان لە رێگەی شیعر و زمانەوە."

محەمەد پاکژ گوتیشی، "لە ناو ئەو ژمارە زۆرە شاعیرە جیهانییانەدا، لە کوردستان و عێراق تەنیا من و یوسف خەلیل وەک کوردێک بەشدار بووین و خەڵاتمان پێبەخشرا، کە ئەمەش گرنگییەکی تایبەت بە بەشداربوونمان دەبەخشێت، چونکە بووین بە نوێنەری زمان و ئەدەبی کوردی لە ناو مەیدانێکی جیهانیدا."

ئەو شاعیرە باس لە ئامانجی سەرەکیی رووداوە جیهانییە دەکات و دەڵێت، "ئامانجی سەرەکیی فێستیڤاڵەکە دروستکردنی پردی پەیوەندی نێوان شاعیرانی جیهان بوو، بەتایبەتی ئەو دەنگانەی کە هێشتا لە ئاستی ناوخۆیی یان هەرێمایەتی ناسراون و هەوڵ دەدەن لە رێگەی ئەم جۆرە رووداوانەوە بچنە ئاستی نێودەوڵەتیی. هەروەها رێکخەرانی فێستیڤاڵەکە باوەڕیان وایە شیعر دەتوانێت زمان و سنوور ببڕێت و مرۆڤەکان لەسەر بنەمای هەست و مرۆڤایەتی یەک بخاتەوە."

محەمەد پاکژ ئاماژەی بەوەش دا، "ئەم بەشداربوونە، دووەمین ئامادەبوونی من بوو لە چالاکییە نێودەوڵەتییەکانی رێکخراوی ئەمازۆن، دوای ئەوەی پێشتر لە "سێیەمین رووداوی جیهانی شیعری شاد بۆ منداڵانی ئاییندە"، بەشداریم کردبوو. لەو رووداوەشدا توانیم جێگەی سەرنجی رێکخەران و بەشداربووان رابکێشم و بڕوانامەی سوپاس و رێزلێنان وەربگرم."

ئەو شاعیرە کوردە باس لە وەرگرتنی خەڵاتەکە دەکات و دەڵێت، "ئەمجارەش، لە کۆتایی چوارەمین رووداوی جیهانی شیعردا، بڕوانامەیەکی دیکەی رێزلێنانم پێبەخشرا، وەک نیشانەیەک بۆ هەڵسەنگاندنی بەشداریی چالاکییەکانم و هەوڵەکانم لە پێشکەشکردنی شیعری کوردی لە ئاستی جیهانیدا. هەروەها ئەم جۆرە بڕوانامانە تەنیا پلەیەکی فەرمی نین، بەڵکو هاندەرێکن بۆ درێژەپێدانی کاری ئەدەبی و بەردەوامبوون لە ناساندنی ئەدەبی کوردی بە جیهان."

محەمەد پاکژ باسی لەوەش کرد، "هەروەها، رێکخەرانی فێستیڤاڵەکە بەڵێنیان دا کە لە رووداوە داهاتووەکانی شیعر و فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکاندا، ئاگاداری ئێمە بکەنەوە بۆ بەشداریکردن. ئەوان ئامادەییان دەربڕی بۆ وەرگێڕانی شیعرە کوردییەکان بۆ زمانەکانی دیکە، بۆ ئەوەی بتوانرێت لە فێستیڤاڵە جیهانییەکاندا بەشێوەیەکی فراوانتر بخوێندرێنەوە و بگەنە خوێنەران و گوێگرانی جیهان."

ئامادەبوونی شاعیرانی کورد لەم جۆرە رووداوانە بە مانای پاراستن و ناساندنی ناسنامەی کولتووری و زمانی کوردییە. ئەمەش دەرفەتێکە بۆ ئەوەی دەنگی شیعری کوردی، بە هەموو جوانی و تایبەتمەندییەکانییەوە، بگاتە ناو دڵی خوێنەران و شاعیرانی جیهان.