کەشناسیی هەرێم: سبەی پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: سبەی ئاسمان لە زۆربەی کاتەکاندا ساماڵ دەبێت، بەڵام هەندێک کات دەگۆڕێت بۆ پەڵەهەور. دەشڵێت: پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە.
هەینی، 22ـی ئایاری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا پێشبینییەکانی بۆ بارودۆخی کەشوهەوای 24 کاتژمێری داهاتوو بڵاو کردەوە.
بە پێی پێشبینییەکان، سبەی شەممە، 23ـی ئایاری 2026، ئاسمان لە زۆربەی کاتەکاندا ساماڵ دەبێت، بەڵام هەندێک کات دەگۆڕێت بۆ پەڵەهەور، هەروەها خێرایی با لەسەر خۆ- مامناوەند دەبێت.
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژەی بەوە کرد، سبەی بەراورد بە تۆمارەکانی ئەمڕۆ، پلەکانی گەرما (2-3) پلە بەرز دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 29 پلەی سیلیزی
پیرمام: 25 پلەی سیلیزی
سۆران: 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 18 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 30 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 32 پلەی سیلیزی
دهۆک: 29 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 36 پلەی سیلیزی