زەیدی: بەردەوامین لە خستنەگەڕی هەوڵەکان بۆ دابینکردنی ئاسایش و خزمەتگوزاری

سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپاتی کردەوە، کە حکوومەتەکەی بەردەوام دەبێت لە پاراستنی ئاسایش و سەروەریی وڵات و بڕیاری سەربەخۆ. هاوکات بەڵێنی دابینکردنی ژیانێکی شکۆمەندانەی لە سایەی سیستەمی دیموکراسیدا بە هاووڵاتییان دا.

سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە هەژماری فەرمیی خۆیەوە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، پەیامێکی پیرۆزبایی بە زمانی کوردی ئاراستەی گەلی عێراق و تەواوی موسڵمانان کرد و تێیدا چەندین پەیامی سیاسی و نیشتمانیی گرنگی خستە روو.

سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دەستپێکی پەیامەکەیدا، گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاراستەی گەلی عێراق و جیهانی ئیسلامی کردووە و، هیوای خواستووە ئەم بۆنە ئایینییە ببێتە هەوێنی خێر و خۆشی بۆ هەمووان، هاوکات نزا و داواکاریی بۆ قبوڵبوونی فەریزەی حەج و عیبادەتی حاجییان لەم رۆژە پیرۆزانەدا دەربڕیوە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، سەرۆکوەزیران تیشکی خستووەتە سەر ئەو دۆخە هەستیارەی کە ناوچەکەی پێدا تێدەپەڕێت و، هیوای خواستووە هاتنەوەی ئەم جەژنە ببێتە مایەی بەرقەراربوونی ئاسایش و سەقامگیری. هاوکات لەم روانگەیەوە جەختی لەسەر گرنگیی پەنابردن بۆ دیالۆگ و رێکارە دیپلۆماسییەکان کردووەتەوە، وەک تاکە بژاردە بۆ چارەکردنی کێشەکان، بە دوور لە لۆژیکی شەڕ و دەستدرێژی.

عەلی زەیدی ئەم بۆنەیەی قۆستووەتەوە بۆ دووپاتکردنەوەی هەڵوێستە نەگۆڕەکانی حکوومەتەکەی و رایگەیاندووە، کە حکوومەت پابەندە بە خستنەگەڕی تەواوی تواناکانی لە پێناو پاراستنی ئاسایش، سەروەریی نیشتمانی، و بڕیاردانی سەربەخۆی عێراق.

هەروەها بەڵێنی خزمەتکردنی زیاتری بە رۆڵەکانی گەل داوە، بە شێوەیەک کە شایستەی ژیانێکی شکۆمەندانە بن لە چوارچێوەی عێراقێکی خۆشەویست و سیستەمێکی دیموکراسیی دەستووریدا.