دابەشکردنی گازی ماڵان ئاسایی بۆتەوە

سەرۆکی لیژنەی گاز لە لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی سلێمانی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24، چەند بڕیار و زانیارییەکی نوێی دەربارەی دۆخی گاز و چۆنیەتی دابەشکردنی بەسەر هاووڵاتیاندا راگەیاند.

ئەمڕۆ دووشەممە، 1ـی حوزەیرانی 2026، ئۆمەر عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیژنەی گاز لە لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەتی سلێمانی، ئاشکرای کرد، لە پێناو ئاسانکاری بۆ هاووڵاتیان، بڕیاردراوە لە ئەمڕۆوە دابەشکردنی گازی ماڵان بەبێ پسوولەی خۆراک بێت. بەگوێرەی ئەم بڕیارە، هاووڵاتیان دەتوانن بە شێوەیەکی ئاسانتر و بێ ئاستەنگ دەستیان بە بوتڵی گاز بگات.

ئۆمەر عەبدوڵڵا دڵنیایی دایە هاووڵاتیان، ئێستا گاز بە بڕی پێویست لە بازاڕەکاندا بەردەستە و هیچ گرفتێکی کەمیی گاز لە ئارادا نییە، لە کاتێکدا لە وەرزی زستان کێشەی کەمی گاز دروست دەبوو. گوتیشی: "بۆ ئەوەی لە وەرزی زستاندا هاووڵاتیان تووشی ناڕەحەتی نەبن، لە ئێستاوە بەرە بەرە دەستمان کردووە بە کۆکردنەوە و خەزنکردنی گاز وەک ئامادەکارییەک بۆ وەرزی سەما."

سەبارەت بە نرخی گاز، سەرۆکی لیژنەی گاز جەختی کردەوە، نرخەکە وەک خۆی جێگیرە و هەر بوتڵێک گاز بە 8 هەزار و 500 دینار بە هاووڵاتیان دەفرۆشرێت. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد، بڕی گازی تەرخانکراو بۆ هەریەکە لە پارێزگاکانی سلێمانی، هەولێر و دهۆک وەک خۆیەتی و هیچ گۆڕانکارییەکی بەسەردا نەهاتووە.

لای خۆیەوە کارزان رەئووف، بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی دهۆک لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، دوای ماوەیەکی درێژ لە کەمی گازی ماڵان، لە ئەمڕۆوە پرۆسەی دابینکردن و دابەشکردنی گاز ئاسایی بووەتەوە.

بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی دهۆک ئاماژەی بەوەش کرد، بەهۆی ئەو کەمبوونەوەی لە ماوەی رابردوودا هەبوو، بۆشاییەک لە بازاڕدا دروستبووە و خەڵکێکی زۆر لە چاوەڕوانیدا بوون، بۆیە چەند رۆژێکی کەم پێویستە تاوەکوو ئەو بۆشاییە بە تەواوی پڕ دەکرێتەوە و دۆخی دابەشکردنی گازی ماڵان لە هەموو شوێنێک بە تەواوی جێگیر دەبێت.