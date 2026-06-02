هاتوچۆی سلێمانی شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی ئاگاداری سەرجەم شۆفێران دەکاتەوە رایدەگەیەنێت، لە چەند رۆژی داهاتوودا کامێراکانی "خاڵ بۆ خاڵ" لەسەر رێگای کەلار - کفری دەکەونە کار، هاوکات سیستەمی ژمارەیەک کامێرای دیکە لە سنوورەکە دەگۆڕدرێن بۆ "تاک خاڵ".

ئەمڕۆ سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی، بڕیارە رۆژی یەکشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، کاتژمێر 10:00ی بەیانی، کامێراکانی تۆمارکردنی تیژڕەوی بە سیستەمی خاڵ بۆ خاڵ – Point to Point) لەسەر رێگای (کەلار – کفری) و بەپێچەوانەوە، بەشێوەیەکی فەرمی سەرپێچییەکان تۆمار بکەن.

هاتوچۆی سلێمانی ئاماژەی بەوەش کردووە، هەر لە هەمان رۆژ و کاتژمێردا، سیستەمی بەشێک لەو کامێرایانەی پێشتر بە (خاڵ بۆ خاڵ) کاریان دەکرد، دەگۆڕدرێن بۆ سیستەمی (یەک خاڵ – One Point). ئەو شوێنانەی گۆڕانکارییەکە دەیانگرێتەوە بریتین لە:

_کامێرای یەکەم و کۆتایی رێگاکانی (تاسڵوجە – دوکان)، (تاسڵوجە – چەمچەماڵ)، (هوانە – وارماوە)، (عەربەت - هەڵەبجە و پێنجوێن) و (کەلار – کفری) بە هەردوو ئاراستەکەدا.

_کامێرای رێگای تاسڵوجە – چەمچەماڵ (ناو ناحیەی تەکیە).

_کامێراکانی ناو قەزای چەمچەماڵ بە هەردوو ئاراستە.

_کامێرای عەربەت – هەڵەبجەی شەهید (بەردەم گوندی گرێزە).

_کامێراکانی ناو ناحیەی عەربەت بە هەردوو ئاراستە.

لە تێبینییەکی ئاگادارییەکەدا هاتووە، لە ئێستادا لەسەر رێگاکانی (تاسڵوجە ـ دووکان) و (تاسڵوجە ـ چەمچەماڵ) هێماکانی دیاریکردنی خێرایی بۆ ئۆتۆمبێلی گەورە و بچووک جێگیر کراون و کاریان پێدەکرێت.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، هاتوچۆی سلێمانی داوا لە شۆفێران دەکات پابەندی خێراییە دیاریکراوەکان بن، بۆ ئەوەی دووربن لە لێپرسینەوەی یاسایی و پارێزراو بن لە رووداوەکانی هاتوچۆ.